Коронавирус
RT на русскомНавка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции. Бывшая фигуристка выписана из больницы, сообщил телеканал «360».
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с чего всё началось
Врачи выписали из больницы жену пресс-секретаря президента РФ Татьяну Навку.Телеканал 360°06:11
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Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Российская газета 10:51
Общество
Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ
Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
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«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Экономика
Продавай американское: Уоррен Баффет ожидает финансового краха в США
Компания инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway начала распродавать акции американских корпораций.
Известия 19 мая в 17:02
Армия и оружие
Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных
В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
Общество
Минпросвещения РФ отменило выпускные экзамены для девятиклассников
Выпускники 11 классов начнут сдавать Единые государственные экзамены 29 июня.
NewInform 07:45
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
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Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Космос
Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ 19 мая в 15:01
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Политика
Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Минск, 21 мая 2020, 13:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии постепенно улучшается, однако расслабляться пока нельзя, заявил президент республики Александр Лукашенко.
REGNUM 06:10
Политика
СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу
Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
Армия и оружие
В ЛНР заявили о готовности дать вооруженный ответ Украине
Накануне, 20 мая, народная милиция ЛНР привела подразделения в полную боевую готовность.
Профиль 07:15
Политика
В Москву доставили американские аппараты ИВЛ
В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
BFM.ru 10:21
Общество
Авторы Mortal Kombat 11 представили релизный трейлер Aftermath
Студия NetherRealm опубликовала релизный трейлер Mortal Kombat 11: Aftermath.
CyberSport.ru 10:46
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
Путин потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах
Президент России Владимир Путин призвал руководство вузов не завышать цены на обучение из-за ситуации с пандемией коронавируса.
RT на русском 09:14