с чего всё началось

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции. Бывшая фигуристка выписана из больницы, сообщил телеканал «360».

Общество Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре. 1

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 608

Общество Минпросвещения РФ отменило выпускные экзамены для девятиклассников Выпускники 11 классов начнут сдавать Единые государственные экзамены 29 июня.

Общество Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными. 9

Политика Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 23

Космос Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале. 17

Политика Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии Минск, 21 мая 2020, 13:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии постепенно улучшается, однако расслабляться пока нельзя, заявил президент республики Александр Лукашенко. 10

Политика СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press. 5

Политика В Москву доставили американские аппараты ИВЛ В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам. 76

Культура Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая. 548

Происшествия В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1» Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины. 516

Общество Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. 73

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Авто Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения «КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5. 69

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. 1,5K

Общество Forbes перечислил богатейших российских наследников Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes. 247