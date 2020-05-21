с чего всё началось

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции. Бывшая фигуристка выписана из больницы, сообщил телеканал «360».

Общество Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране. 679

Происшествия Экс-глава МИД Украины Кожара вышел из СИЗО Киев, 21 мая 2020, 16:01 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара вышел из СИЗО, внеся залог.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 470

Общество Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале". 431

Общество Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавируса, отрицательна для всех, в четверг, 21 мая, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. 103

Политика Гендиректор «Туполева» уйдет в отставку Генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов в скором времени уйдет со своего поста, рассказал РБК источник в авиапромышленности.

Происшествия СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК России. 12

Общество Covid-19 и облико морале в Швеции: безработные подростки торгуют собой В Швеции полиция и социальные службы бьют тревогу: все больше подростков заявляют, что стали торговать собой, потеряв работу из-за эпидемии коронавируса.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group купили контрольный пакет «Самоката» Сбербанк и Mail.ru Group сообщили, что сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» вошел в их совместное предприятие.

Общество Суд в США разрешил разрезать обломки «Титаника» Окружной суд США в Восточной Вирджинии разрешил американской компании RMS Titanic Inc. разрезать обломки «Титаника», чтобы достать беспроводной телеграфный передатчик фирмы Marconi, пишет The Washington Post. 29

Политика Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины расследовать возможное вмешательство в деятельность экс-генпрокурора страны Виктора Шокина со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена. 6

Общество Пьехе не дали звание почетного гражданина и извинились за это Десять депутатов Заксобрания Петербурга, проголосовавших за присвоение Эдите Пьехе звания почетного гражданина города, извинились в письме за отказ большинства депутатов проголосовать за ее кандидатуру, передает РИА Новости. 11

Энергетика Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. 72