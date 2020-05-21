Коронавирус
RT на русскомНавка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции. Бывшая фигуристка выписана из больницы, сообщил телеканал «360».
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с чего всё началось
Врачи выписали из больницы жену пресс-секретаря президента РФ Татьяну Навку.Телеканал 360°06:11
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Общество
Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране
Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране.
Известия 07:26
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Газета.Ru 03:52
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара вышел из СИЗО
Киев, 21 мая 2020, 16:01 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара вышел из СИЗО, внеся залог.
REGNUM 09:01
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Происшествия
Умер пострадавший при взрыве в обнинском радиологическом центре
Ученый, пострадавший 19 мая при взрыве в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске, умер в больнице.
Интерфакс 09:12
Общество
Петербуржец выложил объявление о продаже ребенка в интернете
АиФ Санкт-Петербург 04:44
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Общество
Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех
Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавируса, отрицательна для всех, в четверг, 21 мая, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Известия 09:27
Политика
Гендиректор «Туполева» уйдет в отставку
Генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов в скором времени уйдет со своего поста, рассказал РБК источник в авиапромышленности.
РБК 08:42
Происшествия
СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка
Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 03:31
Игры
Serious Sam 4 выйдет на PC в августе
Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK вчера в 15:50
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Covid-19 и облико морале в Швеции: безработные подростки торгуют собой
В Швеции полиция и социальные службы бьют тревогу: все больше подростков заявляют, что стали торговать собой, потеряв работу из-за эпидемии коронавируса.
Евразия Daily 08:09
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group купили контрольный пакет «Самоката»
Сбербанк и Mail.ru Group сообщили, что сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» вошел в их совместное предприятие.
Ведомости 08:01
Общество
Мясников назвал возможное число переболевших коронавирусом россиян
Врач Александр Мясников назвал потенциальное число переболевших новой коронавирусной инфекцией.
Рамблер 06:27
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Здоровье
Во Владимирской области скоро могут открыться торговые центры
Аргументы и Факты - Владимир 05:13
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
Суд в США разрешил разрезать обломки «Титаника»
Окружной суд США в Восточной Вирджинии разрешил американской компании RMS Titanic Inc. разрезать обломки «Титаника», чтобы достать беспроводной телеграфный передатчик фирмы Marconi, пишет The Washington Post.
Аргументы и Факты вчера в 23:55
Политика
Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена
Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины расследовать возможное вмешательство в деятельность экс-генпрокурора страны Виктора Шокина со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена.
РИА Новости 09:21
Общество
Пьехе не дали звание почетного гражданина и извинились за это
Десять депутатов Заксобрания Петербурга, проголосовавших за присвоение Эдите Пьехе звания почетного гражданина города, извинились в письме за отказ большинства депутатов проголосовать за ее кандидатуру, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:42
Энергетика
Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
Футбол
«Оренбург» объявил имя нового президента клуба
Генеральный директор "Газпром добыча Оренбург" по корпоративной защите Василий Еремякин назначен на пост президента "Оренбурга", сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:42