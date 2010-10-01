Шоу-бизнес

Взгляд.руВзгляд.руНавка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила». «Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях», – написала Навка в комментариях в своем Instagram.
Читать в источнике
Комментировать5
Татьяна Навка
Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях.
— Татьяна НавкаВзгляд.ру вчера в 11:20

Подробнее о событии

Навка пообещала передать слова поддержки Чернышеву от поклонников

Телепрограмма00:24

«Петр едет!» Татьяна Навка рассказала, когда муж Анастасии Заворотнюк вернется на лёд

7Дней.рувчера в 05:30

Татьяна Навка сообщила, когда муж Анастасии Заворотнюк вернется в ледовое шоу

StarHit.ruвчера в 08:30

Молодой муж оставляет неизлечимо больную Заворотнюк

Дни.рувчера в 07:06

Супруг Анастасии Заворотнюк не бросит работу ради того, чтобы побыть с ней в больнице

Bimru.ruвчера в 07:31

На фоне слухов об ухудшении состояния борющейся с раком Анастасии Заворотнюк Татьяна Навка заявила, что Петр Чернышев примет участие в ледовом шоу «Руслан и Людмила»

Вокруг ТВвчера в 07:23

Татьяна Навка анонсировала появление Петра Чернышова в ее ледовом шоу в октябре

Актуальные Новостивчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
Происшествия

Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины

Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи, передает "112 Украина".
Газета.Ru вчера в 01:55
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru вчера в 13:33
Игры

Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК

Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru вчера в 14:24
Политика

Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Происшествия

Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту

В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.
Газета.Ru 16 сентября в 20:04
Политика

На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Политика

Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Армия и оружие

В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

RT на русском вчера в 23:30
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Здоровье

Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Финансы

«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам

Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
ТАСС вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Общество

В четырёх районах Сахалина ожидается очень сильный дождь

Ночью 19 сентября на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского и Макаровского районов прогнозируется очень сильный дождь.
АСТВ 00:48
Наука

В России появится система слежения за поведением водителей

Известия вчера в 21:24
Теннис

Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной

Вести.Ru 16 сентября в 18:47
Экономика

Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч

Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
Газета.Ru 16 сентября в 05:41
Культура

Радий Хабиров наградил Владимира Спивакова орденом Салавата Юлаева

Башинформ вчера в 11:25
Энергетика

«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал ситуацию с решением суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL.
RT на русском 16 сентября в 03:39
Гаджеты

Смартфон Google Pixel 4 XL 5G появился в GeekBench

Ожидается, что такой смартфон будет предлагаться как минимум с 256 ГБ постоянной памяти. Других данных про Pixel 4 XL 5G пока нет.
Astera 16 сентября в 13:52
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Происшествия

На Ямайке молния ударила в футбольное поле во время матча

Свободная Пресса вчера в 23:55
Космос

Впервые измерена масса нейтрино

Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Naked Science 12 сентября в 20:02
Происшествия

Жителей Китая напугал 18-метровый «водяной монстр»

Жители Восточного Китая обнаружили в реке Янцзы 18-метрового черного монстра, пишет Mirror.
Известия вчера в 20:52
Кино

Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла

Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Политика

Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря

Президенты Белоруссии и России могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря, сообщил «РИА Новости» посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
Коммерсантъ 01:13
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии

В Хакасии задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:51
Гаджеты

OnePlus оценила телевизор OnePlus TV свыше 100 тысяч рублей

Ппервым рынком сбыта для OnePlus TV станет индийский и там его оценили в 150 тыс. рупий, а это чуть более чем 100 тыс. рублей, сообщает издание «Астера».
Газета DAILY вчера в 14:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Чернышёв
Фигурист
Советский, российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду. По окончании спортивной карьеры работает тренером и хореографом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Татьяна Навка
Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Белоруссии в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное