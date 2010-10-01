Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях.

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила». «Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях», – написала Навка в комментариях в своем Instagram.

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

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