Шоу-бизнес

Взгляд.руВзгляд.руНавка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила». «Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях», – написала Навка в комментариях в своем Instagram.
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Татьяна Навка
Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях.
— Татьяна НавкаВзгляд.ру вчера в 11:20

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