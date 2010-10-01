Шоу-бизнес

Взгляд.руВзгляд.руНавка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила». «Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях», – написала Навка в комментариях в своем Instagram.
Читать в источнике
Комментировать6
Татьяна Навка
Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях.
— Татьяна НавкаВзгляд.ру вчера в 11:20

Подробнее о событии

Навка пообещала передать слова поддержки Чернышеву от поклонников

Телепрограмма00:24

«Петр едет!» Татьяна Навка рассказала, когда муж Анастасии Заворотнюк вернется на лёд

7Дней.рувчера в 05:30

Татьяна Навка сообщила, когда муж Анастасии Заворотнюк вернется в ледовое шоу

StarHit.ruвчера в 08:30

Молодой муж оставляет неизлечимо больную Заворотнюк

Дни.рувчера в 07:06

Супруг Анастасии Заворотнюк не бросит работу ради того, чтобы побыть с ней в больнице

Bimru.ruвчера в 07:31

На фоне слухов об ухудшении состояния борющейся с раком Анастасии Заворотнюк Татьяна Навка заявила, что Петр Чернышев примет участие в ледовом шоу «Руслан и Людмила»

Вокруг ТВвчера в 07:23

Татьяна Навка анонсировала появление Петра Чернышова в ее ледовом шоу в октябре

Актуальные Новостивчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:04, Вашингтон
Шоу-бизнес

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились

Время Пресс вчера в 06:09
Общество

Возможен рак: в Минздраве предупредили об опасностях маникюра

В Минздраве Московской области предупредили об опасностях увлечения такими процедурами, как маникюр и наращивание ресниц.
Ридус вчера в 10:53
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Политика

Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Здоровье

Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Общество

Турчак вступился за получившего 3,5 года колонии актера Устинова

Коммерсантъ 02:59
Происшествия

Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Общество

Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на приговор Устинову

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору Юрию Чайке жалобу на приговор Павлу Устинову.
РБК 02:47
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Футбол

Кокорин и Мамаев окончательно освободились

Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Футбол

Роналду рассказал о своём финансовом состоянии

Чемпионат вчера в 21:56
Происшествия

Россиянин бросил гранату в московского полицейского

Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
Lenta.ru 02:47
Футбол

Тер Штеген сравнялся с Пятовым по отраженным пенальти в Лиге чемпионов

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген отразил свой четвертый из шести пенальти в матчах Лиги чемпионов.
Советский спорт 02:08
Экономика

В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 16 сентября в 08:33
Футбол

«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов

Итальянский футбольный клуб "Наполи" одержал победу над английским "Ливерпулем" со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС вчера в 17:01
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Газета.Ru 00:38
Авто

В Петербурге вырастет плата за эвакуацию на штрафстоянки

С будущего года базовый тариф на эвакуацию легковых автомобилей в Петербурге вырастет. увеличится и тариф для пребывания транспортных средств на автостоянке.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:36
Здоровье

Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного

Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
Соловей.Инфо вчера в 04:54
Политика

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Футбол

Безбородов назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Краснодар»

РИА Новости вчера в 18:42
Кино

Стартовали съемки нового фильма по игре Mortal Kombat

Киносегмент вселенной Mortal Kombat прирастает очередной частью: как сообщил в своем Twitter Грег Руссо, сценарист проекта, в Австралии стартовали съемки новой "Смертельной битвы".
Российская газета вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Ведущие «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская решили пожениться

Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и решка» Алине Астровской.
Телепрограмма вчера в 17:34
Общество

Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла

В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета 01:45
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино

Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года.
ТАСС 01:03
Финансы

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд

Россия в июле 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 8,5 млрд долларов, следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 17:11
Экономика

Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 16 сентября в 05:02
Футбол

«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции

К середине тайма французские футболисты завладели инициативой и активно нагружали работой вратаря гостей Андрея Лунева.
KM.ru вчера в 15:24
Авто

Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге

Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.
SpeedMe вчера в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Чернышёв
Фигурист
Советский, российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду. По окончании спортивной карьеры работает тренером и хореографом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Татьяна Навка
Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Белоруссии в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное