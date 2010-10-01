Шоу-бизнес
Взгляд.руНавка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила». «Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях», – написала Навка в комментариях в своем Instagram.
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Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях.
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Татьяна Навка сообщила, когда муж Анастасии Заворотнюк вернется в ледовое шоу
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Татьяна Навка анонсировала появление Петра Чернышова в ее ледовом шоу в октябре
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:04, Вашингтон
Шоу-бизнес
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Экономика
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Газета.Ru 16 сентября в 08:33
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Киносегмент вселенной Mortal Kombat прирастает очередной частью: как сообщил в своем Twitter Грег Руссо, сценарист проекта, в Австралии стартовали съемки новой "Смертельной битвы".
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