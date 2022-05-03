КоммерсантъНа внебиржевых торгах зафиксировано падение доллара до 66 рублейКурс доллара к рублю на Forex падал до 66,43 руб./$ в 16:06 мск, свидетельствуют данные Bloomberg.Коммерсантъ«Курс рубля, и доходности ОФЗ вернулись к уровням середины февраля», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания.Гражданские силы.руНа 18:02 мск доллар торгуется по 68,3 руб.КоммерсантъКурс доллара в пятницу, 29 апреля, на фоне снижения ключевой ставки с 17% сразу до 14% опускался ниже полугодового минимума — 70,3 руб./$.КоммерсантъЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняИА Красная ВеснаПетербургский дневникSolenka.infoReadovka NewsФАНПодробнее о событииНа внебиржевых торгах зафиксировано падение доллара до 66 рублейКоммерсантъвчера в 11:49Рубль взлетел на форексе, укреплялся ниже 66 за доллар и 70 за евроFinam.Ruвчера в 10:44Курс доллара 3 мая падал до 66 рублей, евро — до 69Московский Комсомолецвчера в 10:50Курс доллара упал до 66,43 рубля на форексеЭкономика сегоднявчера в 10:47Курс доллара на Forex во вторник опускался до 66,43 рубляАргументы и Фактывчера в 10:55Доллар на форексе опустился до 66 рублейФАНвчера в 10:35Курс доллара опустился ниже 67 рублейReadovka Newsвчера в 10:18Показать ещёОценить744Поделиться