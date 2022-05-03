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На внебиржевых торгах зафиксировано падение доллара до 66 рублей

Курс доллара к рублю на Forex падал до 66,43 руб./$ в 16:06 мск, свидетельствуют данные Bloomberg.
Коммерсантъ
«Курс рубля, и доходности ОФЗ вернулись к уровням середины февраля», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания.
Гражданские силы.ру
На 18:02 мск доллар торгуется по 68,3 руб.
Коммерсантъ
Курс доллара в пятницу, 29 апреля, на фоне снижения ключевой ставки с 17% сразу до 14% опускался ниже полугодового минимума — 70,3 руб./$.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

На внебиржевых торгах зафиксировано падение доллара до 66 рублей
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