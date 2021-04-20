На орбите вокруг красного карлика обнаружена новая суперземля

Поскольку звезда расположена очень близко к Солнцу, а планета – очень близко к звезде, то эта новая суперземля может стать объектом будущих исследований, проводимых с использованием телескопов очень большого диаметра, которые будут введены в эксплуатацию до конца текущего десятилетия.