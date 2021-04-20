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Коммерсантъ

На водоснабжение Крыма и Севастополя добавили 3,3 млрд рублей

Ранее выделение дополнительных средств на работы по водообеспечению российского полуострова анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Осенью 2020 года на водоснабжение в Крыму правительство РФ уже выделяло почти 5 млрд руб.В источнике
С чего всё началось

Минэкономразвития направило дополнительно на водоснабжение Крыма и Севастополя 3.3 млрд рублей

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Новый Севастопольвчера в 10:02

Минэкономразвития направило 3,3 млрд руб. на водоснабжение в Крыму

РБКвчера в 08:13

Крым и Севастополь получили еще 3,3 млрд рублей на водоснабжение

ТАССвчера в 02:49

Крым и Севастополь получили еще 3,3 млрд рублей на борьбу с засухой

Московский Комсомолецвчера в 04:22

Минэкономразвития направило 3,3 млрд рублей на водоснабжение Крыма

Российская газетавчера в 03:43

Минэкономразвития направило 3,3 миллиарда на водоснабжение Крыма и Севастополя

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Минэкономразвития направило дополнительно на водоснабжение Крыма и Севастополя 3.3 млрд рублей

Минэкономразвития Россиивчера в 02:09
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