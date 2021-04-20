На водоснабжение Крыма и Севастополя добавили 3,3 млрд рублей
Ранее выделение дополнительных средств на работы по водообеспечению российского полуострова анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Осенью 2020 года на водоснабжение в Крыму правительство РФ уже выделяло почти 5 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития направило дополнительно на водоснабжение Крыма и Севастополя 3.3 млрд рублей
Ведомством уже доведены до бюджетов Севастополя и Республики Крым все выделенные средства в объеме 1,134 и 2,148 млрд рублей соответственно.
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Минэкономразвития направило 3,3 миллиарда на водоснабжение Крыма и Севастополя
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