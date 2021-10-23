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На восстановление алтайской птицефабрики после пожара направили около 1 млрд рублей

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Группа "Черкизово" направила около 1 млрд рублей на восстановление птицефабрики "Алтайский бройлер" в Бийске, пострадавшей после масштабного пожара 3 июля, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края со ссылкой на основателя группы Игоря Бабаева.
ТАСС
Во время пожара произошло частичное обрушение кровли предприятия.
ТАСС
При поддержке Правительства края компания смогла приступить к восстановительным работам в кратчайшие сроки, удалось сохранить коллектив.
Катунь 24
Сегодня предприятие работает еще не с полной нагрузкой, поскольку продолжаются пусконаладочные работы.
ТАСС

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