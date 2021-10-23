Группа "Черкизово" направила около 1 млрд рублей на восстановление птицефабрики "Алтайский бройлер" в Бийске, пострадавшей после масштабного пожара 3 июля, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края со ссылкой на основателя группы Игоря Бабаева.
Актуальным остается завоз инфекции в наш регион как из центральных регионов страны, так и из зарубежных стран, из которых в основном преобладает Турция.В целом, по оценкам специалистов, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Костромской области остается напряженной.
Россияне значатся в нем в категории Homeless Nationalities ("бездомные национальности") — к ней относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства, а также тех стран, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.