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На встрече делегаций стран ЕАЭС подписали 16 документов о сотрудничестве

В рамках встречи глав правительств стран ЕАЭС в Киргизии межправительственные делегации подписали 16 документов о сотрудничестве.
RT на русском
По итогам обсуждения премьеры стран Союза приняли решение о применении единых мер регулирования экспорта по наиболее чувствительному перечню товаров.
Минэкономразвития России
Принятые решения направлены на сдерживание роста цен на ключевые товары как потребительского, так и промышленного сектора.
Минэкономразвития России
Делегаты также утвердили дорожную карту формирования общего рынка органической сельхозпродукции в рамках союза.
RT на русском

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На встрече делегаций стран ЕАЭС подписали 16 документов о сотрудничестве
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На встрече стран ЕАЭС делегаты подписали документы о сотрудничестве
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