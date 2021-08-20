RT на русскомНа встрече делегаций стран ЕАЭС подписали 16 документов о сотрудничествеВ рамках встречи глав правительств стран ЕАЭС в Киргизии межправительственные делегации подписали 16 документов о сотрудничестве.RT на русскомПо итогам обсуждения премьеры стран Союза приняли решение о применении единых мер регулирования экспорта по наиболее чувствительному перечню товаров.Минэкономразвития РоссииПринятые решения направлены на сдерживание роста цен на ключевые товары как потребительского, так и промышленного сектора.Минэкономразвития РоссииДелегаты также утвердили дорожную карту формирования общего рынка органической сельхозпродукции в рамках союза.RT на русскомЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24RT на русскомSputnik КыргызстанИА Красная ВеснаПодробнее о событииНа встрече делегаций стран ЕАЭС подписали 16 документов о сотрудничествеRT на русскомвчера в 03:44На встрече стран ЕАЭС делегаты подписали документы о сотрудничествеThe Moscow Postвчера в 05:03Как в Чолпон-Ате прошла встреча премьеров стран ЕАЭС — 14 фотоSputnik Кыргызстанвчера в 04:19Премьер-министр Кубы призвал страны ЕАЭС к реализации совместных проектовИА Красная Весна18:05Главы правительств ЕАЭС одобрили ряд документовРоссийская газетавчера в 03:19Межправсовет на Иссык-Куле: премьеры стран ЕАЭС обсудили экономические вопросыМИР 24вчера в 01:40Показать ещёОценить2Поделиться