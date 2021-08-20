Новая реальность: Марк Цукерберг занялся созданием метавселенной

В конце июня с программным заявлением перед сотрудниками компании Facebook выступил ее глава Марк Цукерберг, а через несколько дней он дал интересные и подробные комментарии журналисту издания The Verge.