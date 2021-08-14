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На вторичку не находится покупателей

Сдерживающим фактором для продавцов выступает снижающаяся активность потенциальных покупателей: из-за прошлогоднего скачка цен на жилье многие из них отказываются от покупки недвижимости, продолжая снимать квартиры. Это стимулирует собственников активнее идти навстречу, соглашаясь на дисконты.В источнике

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Цены на вторичное жилье в Петербурге перестали расти
Петербургский дневниквчера в 14:22
В ЦИАН заявили, что вторичное жилье в России перестало дорожать
URA.Ruвчера в 16:44
Цены на вторичное жилье в России стабилизировались
Телеканал 360°вчера в 15:04
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Газета.Ruвчера в 16:50
На вторичку не находится покупателей
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