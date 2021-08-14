Сдерживающим фактором для продавцов выступает снижающаяся активность потенциальных покупателей: из-за прошлогоднего скачка цен на жилье многие из них отказываются от покупки недвижимости, продолжая снимать квартиры. Это стимулирует собственников активнее идти навстречу, соглашаясь на дисконты.В источнике
"Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", - заявили в военном ведомстве.
Перешедший на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики украинский силовик передал служебные документы своего подразделения, заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.