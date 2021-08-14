Ознакомиться с интерфейсом Windows 11 теперь может любой желающий. Для этого вовсе не нужно скачивать и устанавливать операционную систему

Чтобы ознакомиться с интерфейсом Windows 11, не устанавливая ее на компьютер, нужно всего лишь пройти по адресу win11.blueedge.me – и новая ОС откроется прямо в браузере.