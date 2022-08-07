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На юго-востоке Москвы нашли тела еще двоих утонувших в коллекторе рабочих

Все трое рабочих, которые из-за подъема воды были заблокированы в коллекторе на юго-востоке Москвы и не смогли выбраться, найдены мертвыми.
ТАСС
Рабочие утонули, когда в коллекторе поднялся уровень воды.
Телеканал 360°
В итоге пять человек смогли выбраться самостоятельно, еще пятерых вытащили прибывшие на место спасатели.
Lenta.ru
Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту инцидента с рабочими.
РБК

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Найдены еще два тела утонувших в московском коллекторе рабочих
Фонтанка.Рувчера в 15:51
Спасатели завершили поиск пропавших в московском коллекторе рабочих
Телеканал 360°вчера в 15:47
Тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе, обнаружили на юго-востоке Москвы
Lenta.ruвчера в 15:12
Тела двоих погибших рабочих подняты из канализационного коллектора в Люблино
Агентство Москвавчера в 15:07
Трое унесенных в коллектор на юго-востоке Москвы рабочих погибли
РЕН ТВвчера в 15:05
На юго-востоке Москвы нашли тела еще двоих утонувших в коллекторе рабочих
ТАССвчера в 15:20
Прокуратура: в Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино
РИА Новостивчера в 15:25

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