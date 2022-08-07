ТАССНа юго-востоке Москвы нашли тела еще двоих утонувших в коллекторе рабочихВсе трое рабочих, которые из-за подъема воды были заблокированы в коллекторе на юго-востоке Москвы и не смогли выбраться, найдены мертвыми.ТАССРабочие утонули, когда в коллекторе поднялся уровень воды.Телеканал 360°В итоге пять человек смогли выбраться самостоятельно, еще пятерых вытащили прибывшие на место спасатели.Lenta.ruСейчас следователи проводят доследственную проверку по факту инцидента с рабочими.РБКЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВГазета.RuКомсомольская правдаСегодня в МосквеНациональная служба новостейПетербургский дневникПятый каналREGNUMТелеканал 360°ФАНИзвестияРЕН ТВМосква онлайнLife.ruРидусRT на русскомРБКЦарьградМИР 24Аргументы и ФактыТК ЗвездаВечерняя МоскваПодробнее о событииНайдены еще два тела утонувших в московском коллекторе рабочихФонтанка.Рувчера в 15:51Спасатели завершили поиск пропавших в московском коллекторе рабочихТелеканал 360°вчера в 15:47Тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе, обнаружили на юго-востоке МосквыLenta.ruвчера в 15:12Тела двоих погибших рабочих подняты из канализационного коллектора в ЛюблиноАгентство Москвавчера в 15:07Трое унесенных в коллектор на юго-востоке Москвы рабочих погиблиРЕН ТВвчера в 15:05На юго-востоке Москвы нашли тела еще двоих утонувших в коллекторе рабочихТАССвчера в 15:20Прокуратура: в Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в ЛюблиноРИА Новостивчера в 15:25Показать ещёОценить895Поделиться