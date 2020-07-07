Экономика
Logirus.ruНазад в УСН: кабмин разрешил компаниям вернуть «упрощенку»
Правительство РФ разрешит предпринимателям вернуться на упрощенную систему налогообложения. Для этого в кабмине намерены смягчить условия переходного периода между «упрощенкой» и ОСН и ввести «упрощенку» особого порядка — со ставкой 8% на доходы и 20% на прибыль.
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Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россия07 июля в 07:55
Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
Российская газета07 июля в 07:30
«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»
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