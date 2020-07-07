Экономика

Logirus.ruLogirus.ruНазад в УСН: кабмин разрешил компаниям вернуть «упрощенку»

Правительство РФ разрешит предпринимателям вернуться на упрощенную систему налогообложения. Для этого в кабмине намерены смягчить условия переходного периода между «упрощенкой» и ОСН и ввести «упрощенку» особого порядка — со ставкой 8% на доходы и 20% на прибыль.
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Общество

Мишустин заявил о невозможности для России быть ведомой в IT-индустрии

Россия не может быть в числе ведомых стран в сфере цифровой трансформации и обязана становиться лидером отрасли, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии в Иннополисе.
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Перед отставкой и.о. главы омского облсуда Светенко раскрыла доходы

По итогам 2019 года исполняющая обязанности председателя Омского областного суда Елена Светенко задекларировала свыше 3,973 млн рублей.
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Происшествия

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МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
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Грузинская федерация баскетбола поддержала перешедшего в ЦСКА Шенгелию

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Дело об административном правонарушении в отношении актера Никиты Джигурды, посетившего Серафимо-Дивеевскй монастырь в закрытом для свободного посещения из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево, перенесено для рассмотрения в Москву.
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Общество

В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля

В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля Эти данные предварительные.
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

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«Учитывая, что экспорт пшеницы в июне в целом по стране сократился в 2,3 раза по сравнению с этим месяцем в прошлом году, по данным на 1 июля разница в запасах по сравнению с прошлым годом может сократиться», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова Павенского.
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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