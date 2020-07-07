Правительство РФ разрешит предпринимателям вернуться на упрощенную систему налогообложения. Для этого в кабмине намерены смягчить условия переходного периода между «упрощенкой» и ОСН и ввести «упрощенку» особого порядка — со ставкой 8% на доходы и 20% на прибыль.

Происшествия Мэр Сеула пропал без вести после обвинений в домогательствах Мэр Сеула Пак Вон Сун пропал без вести, полиция ведет его поиски. Об этом сообщает южнокорейское издание The Korea Times. 41

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Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 316

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Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская). 513

Общество Дела Джигурды и Волочковой о визитах в Дивеево рассмотрят в Москве Дело об административном правонарушении в отношении актера Никиты Джигурды, посетившего Серафимо-Дивеевскй монастырь в закрытом для свободного посещения из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево, перенесено для рассмотрения в Москву. 163

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Экономика Запасы пшеницы в регионах оказались минимальными за последние годы «Учитывая, что экспорт пшеницы в июне в целом по стране сократился в 2,3 раза по сравнению с этим месяцем в прошлом году, по данным на 1 июля разница в запасах по сравнению с прошлым годом может сократиться», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова Павенского.

Политика В МИД отвергли возможность обменять Уилана на россиян в тюрьмах США Москва и Вашингтон не ведут переговоров об обмене осужденного в России американца Пола Уилана на граждан России.

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Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 257