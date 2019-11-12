Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Свою инициативу господин Назарбаев представил украинскому президенту во время личной встречи, и тот согласился, утверждает экс-президент Казахстана.

Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

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