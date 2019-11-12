Политика

КоммерсантъКоммерсантъНазарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Свою инициативу господин Назарбаев представил украинскому президенту во время личной встречи, и тот согласился, утверждает экс-президент Казахстана.
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Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Коммерсантъ01:04

Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

Ведомости01:12

Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

Интерфакс01:04

Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане

ТАСС01:27

Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным в Казахстане

РИА Новости01:03

Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

РБК00:49

Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

RT на русском00:47
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