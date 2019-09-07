Политика
NewInformНазарбаев и Путин осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российский лидер встретился с бывшим президентом Казахстана в Москве. Президент России Владимир Путин и экс-лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев провели осмотр реконструированного павильона «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
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Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Армия и оружие
Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»
Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru вчера в 08:00
Политика
В бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе.
RT на русском 12:13
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Гаджеты
Google добавит Android-устройствам функции смарт-дисплея
В рамках выставки IFA 2019, проводящейся в Берлине, компания Google анонсировала новый режим Ambient Mode для "Ассистента", который наделяет смартфон или планшет на Android функциями смарт-экрана.
Вести.Хайтек вчера в 10:59
Футбол
Селихов тренируется в общей группе «Спартака»
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
Soccer.ru 11:24
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
РБК 12:49
Футбол
СМИ: Игроки «Барселоны» были готовы вложить собственные деньги в трансфер Неймара
Некоторые игроки «Барселоны» были готовы оказать финансовую помощь клубу, чтобы осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.
Матч ТВ 12:51
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Автоспорт
Даниил Квят: В команде допустили ошибку
F1news.ru 11:00
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий вчера в 14:57
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости вчера в 04:39
Политика
Россия и Украина обменялись осужденными и задержанными
Вестник Кавказа 06:49
Общество
Найден чек с гонораром Курту Кобейну
Lenta.ru 11:07
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Концовка встречи прошла в атаках сборной Шотландии, но сборная России отбилась и сохранила победный счет 2:1.
Вести.Ru вчера в 15:16
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Футбол
«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске
Sportbox.RU 11:53
Общество
Тимати и Гуф поздравили Москву с днём рождения в совместном клипе
Рэперы Алексей Долматов и Тимур Юнусов, известные под псевдонимами Гуф и Тимати, выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города.
News.ru 11:03
Политика
Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха
Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха.
РБК 10:18
Здоровье
Врач заявил, что таблеток от ожирения не существует
Кубанские новости 06:28
Фигурное катание
Медведева упала с каскада в короткой программе на контрольных прокатах
Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:21
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Политика
Макрон назвал решающим шагом обмен между РФ и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен заключёнными между Россией и Украиной решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога.
Московский Комсомолец 12:34