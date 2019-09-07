Российский лидер встретился с бывшим президентом Казахстана в Москве. Президент России Владимир Путин и экс-лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев провели осмотр реконструированного павильона «Казахстан» на ВДНХ в Москве.

Назарбаев и Путин осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ

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