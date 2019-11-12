Политика

КоммерсантъКоммерсантъНазарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Свою инициативу господин Назарбаев озвучил украинскому президенту во время личной встречи, и тот согласился, утверждает бывший президент Казахстана.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане

РИА Новости01:03

Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане

ТАСС01:18

Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

РБК00:49

Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского

RT на русском00:47

Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

Ведомости01:12

Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане

Коммерсантъ01:04

Назарбаев заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным в Казахстане

Известия01:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:19, Ашберн
Общество

2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК 10 ноября в 23:00
Общество

Родственники рассказали о жизни убитых в Забайкалье солдат

Рамблер 00:57
Общество

Есть риск совершить немало ошибок. Гороскоп с 11 по 17 ноября

Вторник, 12 ноября Сегодня есть риск совершить немало ошибок – звезды гороскопа склоняют к активным, но не слишком обоснованным действиям.
Катунь 24 вчера в 01:30
Армия и оружие

Сирийская армия атаковала враждебную цель вблизи Дамаска

Политическая Экспертиза 00:44
Общество

Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета вчера в 04:52
Здоровье

В Минздраве назвали смертоносную дозу спиртного

Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина заявила, что жители Европы употребляют спиртное в течение всей недели, а россияне привыкли садиться за стол в выходные и праздники, сообщает RNS.
Уралинформбюро вчера в 23:57
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Энергетика

Нефть опустилась ниже $62 за баррель

Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 10 ноября в 23:28
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Здоровье

В Севастополе начнут выдавать продуктово-гигиенические наборы

Ситуация с заболеваемостью туберкулёзом в Севастополе стабильно улучшается — эту хорошую новость сообщил в эфире ForPost главный врач Севастопольского противотуберкулёзного диспансера Андрей Вербицкий.
ForPost 01:00
Происшествия

Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили

Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:18
Общество

Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 23:01
Политика

Швейцарские СМИ сообщили о «подарке» Макрона российским властям

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал российским властям подарок, заявив о "смерти мозга" НАТО, пишет швейцарская газета NZZ.
РИА Новости вчера в 19:58
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости вчера в 11:00
Политика

Пристайко рассказал об обсуждении даты встречи в нормандском формате

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны — участники нормандского формата по дипломатическим каналам обсуждают приблизительные даты проведения саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:43
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия

Реконструктор рассказал о конфликте сторонников Соколова с ОМОНом на Бородино

Взгляд.ру вчера в 15:19
Происшествия

Более 50 детей пострадали в Китае в результате нападения на детсад

Интерфакс вчера в 23:15
Космос

NASA презентовало первый электрический самолет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.
МИР 24 09 ноября в 08:33
Экономика

Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
ТАСС 10 ноября в 16:01
Общество

В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков

В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54
Шоу-бизнес

Наталья Водянова сводила 90-летнюю бабушку в парижский салон красоты

Своей любимой «бабунечке», которой 10 ноября исполнилось 90 лет, звезда мировых подиумов устроила поход в роскошный салон красоты Salon Balmain на Елисейских полях в Париже.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:19
Футбол

Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
Sport24.ru вчера в 16:59
Общество

Синичкин день отмечается в России

Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.
Телепорт вчера в 18:35
Энергетика

Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия

Обвиняемый во взятках экс-глава ЦСКА попытался сбежать из-под стражи

По словам следователя, 30 октября экс-начальник Главного управления воспитательной работы ВС РФ (ГУРЛС) и бывший глава ЦСКА Барышев пытался сбежать из следственного изолятора, в котором должен был находиться до 14 ноября.
Известия вчера в 10:22
Политика

Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 10 ноября в 07:43
Политика

Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM вчера в 21:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное