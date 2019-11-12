Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил организовать личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, лидер Украины уже согласился на переговоры с главой России. В качестве нейтральной площадки для встречи Назарбаев предложил Казахстан.

Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным

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