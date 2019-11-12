Политика

Газета.RuГазета.RuНазарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил организовать личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, лидер Украины уже согласился на переговоры с главой России. В качестве нейтральной площадки для встречи Назарбаев предложил Казахстан.
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Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане

ТАСС01:27

Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

Ведомости01:12

Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

РБК00:49

Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

Интерфакс01:04

Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным в Казахстане

РИА Новости01:03

Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Коммерсантъ01:04

Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

RT на русском00:47
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Футболисты туринского «Ювентуса» остались недовольны реакцией португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча чемпионата Италии против «Милана».
Lenta.ru 06:16
Общество

КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
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В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
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Политика

В Крым прибыла делегация иностранных журналистов

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РИА Новости 07:33
Политика

Лавров шуткой ответил на вопрос о подготовке России к выборам в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос, как Россия «готовится» к президентским выборам 2020 года в США.
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Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»

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Общество

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал документальный сериал компании Netflix «Дьявол по соседству», где была показана карта с нацистскими концлагерями в современных границах страны.
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Сбербанк начнет доставлять банковские карты на дом

Сбербанк в пилотном режиме начал доставлять банковские карты на дом клиентам.
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Татьяна Голикова предложила обложить россиян новым налогом, перенеся еще одну заботу о стариках на плечи трудоспособного населения

С предложением о создании рабочей группы, которая бы проработала этот вопрос, выступила вице-премьер по социальному направлению Татьяна Голикова.
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Госдума разрешит использование нацистской символики

Госдума во втором чтении якобы одобрила законопроект, разрешающий использовать нацистскую символику.
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Асмус получила угрозы расправы после съемок в постельной сцене

Сценарист и писатель Александр Цыпкин сообщил, что актриса Кристина Асмус, которую обвинили в безнравственности из-за съемок в постельной сцене фильма "Текст", находится в опасности.
ТВ Центр вчера в 06:55
Политика

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду

Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
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Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре

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Американская гимнастка погибла в результате падения с брусьев

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Общество

Дмитрий Медведев посетит Новосибирск

По предварительной информации Татьяна Голикова и Анна Попова направляются в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в поселке Кольцово.
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Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

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Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее за бардак

Актер снова эпатирует публику По соцсетям стало распространяться очередное скандальное видео с участием звезды "Жмурок" Алексея Панина.
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