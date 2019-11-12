Политика
Газета.RuНазарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил организовать личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, лидер Украины уже согласился на переговоры с главой России. В качестве нейтральной площадки для встречи Назарбаев предложил Казахстан.
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Политика
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Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера
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Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
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Экономика
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Футбол
Футболисты «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений
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Российский телеведущий Владимир Соловьев признался корреспонденту "Газеты.Ru", что не имеет "ни малейшего представления" о заведении против него двух уголовных дел на Украине.
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Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
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Компания Google планирует ввести новую функцию в свой браузер. Chrome будет помечать медленные и быстрые сайты определенной маркировкой.
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Предложение ввести обязательную регистрацию граждан по паспорту при доступе в интернет привело бы к цензуре и нарушению прав человека.
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Общество
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Происшествия
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Происшествия
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Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.
Здоровье
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