Политика

Газета.RuГазета.RuНазарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил организовать личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, лидер Украины уже согласился на переговоры с главой России. В качестве нейтральной площадки для встречи Назарбаев предложил Казахстан.
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Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане

ТАСС01:27

Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

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Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

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Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Коммерсантъ01:04

Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:31, Вашингтон
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