Коронавирус

ТАССТАССНазарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу его обращении к народу республики.
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Нурсултан Назарбаев
Чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе. Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления.
— Нурсултан Назарбаев, политикГазета.Ru вчера в 21:50
с чего всё началось
«Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе», — заявил
 Назарбаев в обращении, опубликованном на его сайте.
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Советский и казахстанский государственный и политический деятель. Член Конституционного совета Казахстана с 19 марта 2019. Президент Республики Казахстан с 24 апреля 1990 по 20 марта 2019.
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