с чего всё началось

Чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе. Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу его обращении к народу республики.

Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе

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