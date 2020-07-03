Коронавирус
ТАССНазарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу его обращении к народу республики.
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Чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе. Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления.
с чего всё началось
«Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе», — заявил Назарбаев в обращении, опубликованном на его сайте.RT на русскомвчера в 21:56
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