Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНазарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева лишилась своей должности спикера сената парламента страны. Такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев. С чем связано решение пока не уточняется.
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с чего всё началось
Утром 2 мая на сайте президентской администрации Казахстана появилось краткое сообщение
: «Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны».
Коммерсантъ02 мая в 13:56

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Дарига Назарбаева лишена полномочий депутата Сената Казахстана

Московский Комсомолец01:25

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата и спикера сената Дариги Назарбаевой — старшей дочери экс-президента

Эхо Москвы02 мая в 23:00

Президент Казахстана поблагодарил Назарбаеву за работу спикером сената

РБК02 мая в 04:51

Токаев прекратил депутатские полномочия спикера Сената Казахстана Дариги Назарбаевой

ТАСС02 мая в 06:56

Эксперт прокомментировал прекращение полномочий Дариги Назарбаевой

РИА Новости02 мая в 06:04

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана

Коммерсантъ02 мая в 13:56

Указом Токаева Дарига Назарбаева освобождена от должности депутата Сената Казахстана

Ёлдаш02 мая в 02:53
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
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В Татарии подтвердились 86 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Казань, 4 мая 2020, 11:24 — REGNUM В Татарии на 4 мая лабораторно подтвердились 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:24
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердилось 79 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 2 мая 2020, 11:52 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 2 мая.
REGNUM 02 мая в 04:52
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Авто

Новый Renault Kadjar получит гибридные двигатели

Премьеру нового внедорожника Renault Kadjar ожидают в середине следующего года, в продаже он должен появиться через полгода после первого показа.
Car.ru 01 мая в 01:18
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В Рязани при пожаре в жилом доме погибли два человека, 12 пострадали

REGNUM 04:37
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Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
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Call Of Duty: Warzone свяжет между собой все будущие части серии

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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
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Армия и оружие

На границе КНДР и Южной Кореи произошла перестрелка

Ореанда-Новости вчера в 01:08
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Общество

Временный коронавирусный стационар размесят в павильоне парка «Сокольники»

ТАСС 04:17
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Газета.Ru 03:38
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Общество

На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Общество

Почти 800 человек заболели коронавирусом в Ярославской области

Губернатор региона Дмитрий Миронов озвучил данные о количестве заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки.
Эхо76 - Ярославль 04:36
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
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Здоровье

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
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Общество

Перелет из Москвы в Пекин разрешат только при наличии справки

Посольство Китая в России предупреждает, что воспользоваться услугами авиаперевозчика Air China и совершить перелет из Москвы в Пекин можно только при наличии медицинской справки.
Вечерняя Москва вчера в 23:32
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
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Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
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Политика

Посольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе

Украинская сторона затягивает следственные действия в связи с массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года.
Российская газета вчера в 20:40
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Происшествия

В Минусинске жестоко убили врача-педиатра

Добавим, местные СМИ сообщают, что женщина была врачом-педиатром. Как сообщало ИА REGNUM, семейная ссора в Чувашии завершилась убийством.
REGNUM вчера в 23:46
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека

В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:54
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Общество

За сутки в России подтверждено заражение коронавирусом 10581 человека

За истекшие сутки в России подтверждён 10581 новый случай заражения коронавирусом Covid-19.
Страницы Воронежской культуры 04:05
Общество

За истекшие сутки в РФ выявлено более 10 тыс зараженных коронавирусом

По его данным суточный прирост инфицированных коронавирусом составил 10 633 человек, пишет в понедельник, 4 мая, «Интерфакс».
ГЛАС.RU 00:35
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Вышел смартфон OPPO A92 с экраном Neo Display и квадрокамерой

Аппарат получил безрамочный экран Neo Display размером 6,5 дюйма по диагонали.
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«Порту» интересуется игроком «Спартака» Айртоном

Защитник московского «Спартака» Айртон находится в сфере интересов португальского «Порту», сообщается в твиттере De Primeira.
Sport24.ru вчера в 16:42
Политика

Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.
Газета.Ru 03:45
Экономика

Россия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти

Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.
РИА Новости 03:06
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Председатель сената парламента Республики Казахстан. Кандидат исторических наук, доктор политических наук. Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
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Казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019. Председатель Сената парламента Республики Казахстан с 16 октября 2013 по 20 марта 2019.
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