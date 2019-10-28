РПЛ
Спорт-ЭкспрессНазаров сочинил песню в честь победы «Спартака» над «Локомотивом»
Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров записал очередную песню в честь победы команды над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России: — Лишь только вечер затеплится синий, Лишь только Понсе забьет первый мяч.
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Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Армия и оружие
Выпустил боекомплект: работу «Панциря-С» в Сербии показали на видео
Выпустил полный боекомплект - 1404 снарядов для двух спаренных автоматов.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
В Брюсселе завершились трехсторонние консультации России, Украины и Евросоюза по транзиту газа.
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Расквартированные в Польше войска США при поддержке союзных войск НАТО "отберут" с боями у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии - об этом говорится в докладе американской организации The Jamestown Foundation.
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro
Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Киберспорт
Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года
Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Авто
Toyota готовит новый кроссовер Toyota Raize
Новый компактный кроссовер Toyota, первые слухи о котором появились минувшим летом, почти рассекречен.
Общество
В Киеве подрались участники суда по переименованию проспекта Бандеры
В Киеве противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича затеяли драку прямо в зале суда.
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
Происшествия
12-летний мальчик жестоко убил свою мать на глазах у брата
Мальчик доставал с помощью подручных средств жизненно важные органы матери.В настоящее время с подростком работают психологи, которые пытаются установить, по какой причине он лишил жизни свою родственницу.В квартире в полупьяном и шоковом состоянии на момент прибытия полицейских находился отец детей.
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Футбол
Буффон рассказал о причинах своего перехода в ПСЖ
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах, по которым он около года назад перешел в «Пари Сен-Жермен».Я перешел в ПСЖ, поскольку не мог сказать «нет» проекту парижан.
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Общество
В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»
В Ялте (Крым) будет создана игорная зона «Золотой берег».
Гаджеты
Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS
Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Экономика
Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Кино
«Малефисента» остается лидером российского проката
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» сумел собрать 443,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, что позволило киноленте сохранить за собой лидерство в российском прокате.
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
Происшествия
Мальчика из горящей машины спас танкист Чебаркульской дивизии
Спасителем оказался 23-летний Осман Мамутов, командир одного из танковых взводов Чебаркульской дивизии.