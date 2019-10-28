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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНазаров сочинил песню в честь победы «Спартака» над «Локомотивом»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров записал очередную песню в честь победы команды над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России: — Лишь только вечер затеплится синий, Лишь только Понсе забьет первый мяч.
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«Отвори ты, Гилерме, пошире калитку и впусти раза три по любви». Артист Назаров посвятил песню крупной победе «Спартака» в Черкизово

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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
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