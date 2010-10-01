Футбол
LifeTambov.ruНазначен исполняющий обязанности главного тренера ФК «Тамбов»
ФК «Тамбов» проиграл команде из Екатеринбурга – 2:1. Тимур Шипшев долгое время входил в тренерский штаб «Спартака-Нальчика». А после отставки главного тренера команды Сергея Ташуева временно возглавил клуб. С июня 2018-го по апрель 2019-го года работал в ФК «Тамбов».
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Не Шипшев, а Первушин: стало известно, кто временно будет тренировать ФК «Тамбов»
Онлайн Тамбов.рувчера в 19:15
Тимура Шипшева назначили исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тамбов»
РИА ТОП6820 октября в 15:52
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 01:16, Вашингтон
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РИА Новости вчера в 09:37
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Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Высшего избирательного суда.
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Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома
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Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
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