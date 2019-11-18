Футбол

КП - ЕкатеринбургКП - ЕкатеринбургУ стадиона «Екатеринбург Арена» появился новый директор

С сегодняшнего дня у Центрального стадиона «Екатеринбург Арена» появился новый директор. Им стал бывший исполнительный директор ФГУП «Спорт-Инжиниринг» Владимир Вендланд. Сегодня его представил коллективу министр спорта области Леонид Рапопорт, сообщили в департаменте информполитики региона.
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У «Екатеринбург Арены» появился новый директор

Екатеринбург Онлайн02:53

Министр Рапопорт представил сотрудникам «Екатеринбург-Арены» нового директора

JustMedia02:27

У стадиона «Екатеринбург Арена» появился новый директор

КП - Екатеринбург04:26

Куйвашев назначил нового директора стадиона «Екатеринбург-Арена»

Znak.com03:00

Владимир Вендланд стал новым директором «Екатеринбург Арены»

ТагилСити.ру03:55

Губернатор назначил нового директора «Екатеринбург Арены»

РБК Екатеринбург03:46

На «Екатеринбург Арене» назначен новый директор, который избавит стадион от насмешек

URA.Ru03:57
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В РФ выпустят приложение для определения состояния двигателя авто

SpeedMe вчера в 23:50
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Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России

Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.
Pravda.Ru 01:21
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В ОНФ предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах России

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении правил продажи алкоголя в магазинах, а также сокращении на час времени реализации спиртного.
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В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о союзе с Россией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях подписания дорожной карты по интеграции с Россией.
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Названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

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Ротару снова начнет выступать в России

Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 03:49
Общество

Минкомсвязи поддержало идею снятия запрета на рекламу вина в СМИ

Минкомсвязи РФ выразило поддержку предложению депутатов Госдумы о снятии запрета на рекламу в СМИ вина российского производства.
РЕН ТВ 05:05
Кино

В Туле прошел кинофестиваль коротких фильмов «Шорты»

16 ноября в атриуме Тульского кремля прошло торжественное награждение победителей Международного независимого фестиваля коротких фильмов "Шорты".
Тульская пресса вчера в 08:42
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В Кремле еще обсуждают дату «нормандского» саммита по Донбассу

Помощник президента России Юрий Ушаков отказался подтвердить дату девятое декабря в качестве дня проведения «нормандского» саммита в Париже.
Журналистская правда вчера в 09:27
Спорт

Биатлонистка Глазырина не вошла в состав сборной России

РЕН ТВ вчера в 15:21
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Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство

Видео показали на планерке Владимирову, после чего он тут же уволил своего представителя.
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Челябинского полицейского понизили за пьяный дебош в сауне

Источник издания сообщил, что при проверке был подтвержден факт участия главы отдела в пьяном дебоше в сауне.
Росбалт 04:42
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Истребители F-35 отработали уход от российских С-400 в Израиле

РЕН ТВ 16 ноября в 19:06
Энергетика

«Газпром нефть» нарастила прибыль на 7%

Чистая прибыль «Газпром нефти» по итогам девяти месяцев 2019 года составила 320 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем за январь-сентябрь 2018 г. Об этом компания сообщает в понедельник.
Нефтегазовая вертикаль 04:37
Общество

Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

Lenta.ru вчера в 23:29
Происшествия

Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии

Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.
РБК 04:11
Кино

Мировая касса «Джокера» превысила 1 млрд долларов

«Джокер» продолжает ставить новые рекорды: сегодня общие сборы ленты Тодда Филлипса превысили 1 млрд долларов — это первый фильм с рейтингом «18+» (R), достигший такого результата.
Игромания.ру 16 ноября в 12:04
Происшествия

Ущерб от коррупции в России превысил 100 млрд рублей

«Размер причинённого материального ущерба по оконченным уголовным делам составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей», — добавил представитель МВД РФ, слова которого приводит журнал «Полиция России».
REGNUM 04:42
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля

В инструкциях многих современных автомобилей сказано, что прогревать двигатель зимой нет необходимости, так как электроника машины способна сама решить все проблемы, связанные с простоем.
Дни24 16 ноября в 02:01
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слухи о любовнице Плющенко

Ранее в средствах массовой информации и в социальных сетях появились слухи о том, что Евгений Плющенко ведет двойную жизнь и имеет тайную связь на стороне.
Московский Комсомолец 03:16
Общество

Стало известно, кому с 1 января не повысят пенсию

Как рассказали в Пенсионном фонде России «АиФ», в самом начале года повышения пенсий не стоит ждать получателям социальных выплат (для них индексация запланирована с апреля и на 7%), а также военных пенсий (у них индексация будет аж с 1 октября, на 4%).
Primpress.ru вчера в 04:50
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Наука

Кофе может продлить жизнь человека

Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.
Политическая Экспертиза 15 ноября в 21:24
Общество

Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом

Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Газета.Ru вчера в 09:26
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