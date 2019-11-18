Футбол
КП - ЕкатеринбургУ стадиона «Екатеринбург Арена» появился новый директор
С сегодняшнего дня у Центрального стадиона «Екатеринбург Арена» появился новый директор. Им стал бывший исполнительный директор ФГУП «Спорт-Инжиниринг» Владимир Вендланд. Сегодня его представил коллективу министр спорта области Леонид Рапопорт, сообщили в департаменте информполитики региона.
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Технологии
В РФ выпустят приложение для определения состояния двигателя авто
SpeedMe вчера в 23:50
Футбол
Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России
Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.
Pravda.Ru 01:21
Общество
В ОНФ предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах России
Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении правил продажи алкоголя в магазинах, а также сокращении на час времени реализации спиртного.
РБК вчера в 20:11
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Газета.Ru 16 ноября в 03:40
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Синоптик отметил, что в пятницу ночью ожидается минус четыре-девять градусов, днем — от нуля до минус пяти.
РИА Новости вчера в 02:48
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о союзе с Россией
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях подписания дорожной карты по интеграции с Россией.
iReactor 05:06
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 03:49
Общество
Минкомсвязи поддержало идею снятия запрета на рекламу вина в СМИ
Минкомсвязи РФ выразило поддержку предложению депутатов Госдумы о снятии запрета на рекламу в СМИ вина российского производства.
РЕН ТВ 05:05
Кино
В Туле прошел кинофестиваль коротких фильмов «Шорты»
16 ноября в атриуме Тульского кремля прошло торжественное награждение победителей Международного независимого фестиваля коротких фильмов "Шорты".
Тульская пресса вчера в 08:42
Политика
В Кремле еще обсуждают дату «нормандского» саммита по Донбассу
Помощник президента России Юрий Ушаков отказался подтвердить дату девятое декабря в качестве дня проведения «нормандского» саммита в Париже.
Журналистская правда вчера в 09:27
Спорт
Биатлонистка Глазырина не вошла в состав сборной России
РЕН ТВ вчера в 15:21
Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Видео показали на планерке Владимирову, после чего он тут же уволил своего представителя.
Замана 01:32
Происшествия
Челябинского полицейского понизили за пьяный дебош в сауне
Источник издания сообщил, что при проверке был подтвержден факт участия главы отдела в пьяном дебоше в сауне.
Росбалт 04:42
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали уход от российских С-400 в Израиле
РЕН ТВ 16 ноября в 19:06
Энергетика
«Газпром нефть» нарастила прибыль на 7%
Чистая прибыль «Газпром нефти» по итогам девяти месяцев 2019 года составила 320 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем за январь-сентябрь 2018 г. Об этом компания сообщает в понедельник.
Нефтегазовая вертикаль 04:37
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Lenta.ru вчера в 23:29
Происшествия
Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии
Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.
РБК 04:11
Кино
Мировая касса «Джокера» превысила 1 млрд долларов
«Джокер» продолжает ставить новые рекорды: сегодня общие сборы ленты Тодда Филлипса превысили 1 млрд долларов — это первый фильм с рейтингом «18+» (R), достигший такого результата.
Игромания.ру 16 ноября в 12:04
Происшествия
Ущерб от коррупции в России превысил 100 млрд рублей
«Размер причинённого материального ущерба по оконченным уголовным делам составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей», — добавил представитель МВД РФ, слова которого приводит журнал «Полиция России».
REGNUM 04:42
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля
В инструкциях многих современных автомобилей сказано, что прогревать двигатель зимой нет необходимости, так как электроника машины способна сама решить все проблемы, связанные с простоем.
Дни24 16 ноября в 02:01
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о любовнице Плющенко
Ранее в средствах массовой информации и в социальных сетях появились слухи о том, что Евгений Плющенко ведет двойную жизнь и имеет тайную связь на стороне.
Московский Комсомолец 03:16
Общество
Стало известно, кому с 1 января не повысят пенсию
Как рассказали в Пенсионном фонде России «АиФ», в самом начале года повышения пенсий не стоит ждать получателям социальных выплат (для них индексация запланирована с апреля и на 7%), а также военных пенсий (у них индексация будет аж с 1 октября, на 4%).
Primpress.ru вчера в 04:50
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Наука
Кофе может продлить жизнь человека
Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.
Политическая Экспертиза 15 ноября в 21:24
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Газета.Ru вчера в 09:26