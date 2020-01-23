Политика

Lenta.ruLenta.ruНазначен новый глава Пенсионного фонда России

Новым главой Пенсионного фонда России (ПФР) стал Максим Топилин, передает ТАСС. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
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Ряд бывших министров получил новые посты

Эхо Москвы22:00

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

РБК17:22

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Российская газета17:47

Топилин возглавил Пенсионный фонд России

Коммерсантъ17:34

Топилин возглавил Пенсионный фонд России

РИА Новости17:56

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

ТАСС17:19

Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России

Известия17:06
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Глава АСА Яценко прокомментировал арест Александра Емельяненко

Глава Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил, что арест Александра Емельяненко в Анапе на семь суток не помешает бойцу смешанных единоборств подготовиться к турниру АСА, который пройдет 3 апреля в Москве.
Вести.Ru 08:20
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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 09:33
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
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Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Известия 11:27
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Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
Происшествия

В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика

В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Газета.Ru 22:01
Происшествия

Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки

Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 04:24
Общество

Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

Мать 13-летней школьницы из Железногорска (Красноярский край), забеременевшей от 10-летнего мальчика, сообщила, что прерывание беременности девочки не планируется.
Известия 20:41
Армия и оружие

Киев прикрыл сдачу аэропорта Донецку отправленными на убой «киборгами»

Хотя для Киева никакого военного значения донецкий аэропорт фактически не имел.
Rusvesna.su 22:33
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле

Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
Российская газета 21:58
Политика

Трамп обновил рекорд по количеству твитов за день

Глава американского государства Дональд Трамп обновил личный рекорд по количеству размещенных им за сутки в своем аккаунте в Twitter публикаций.
Московский Комсомолец 20:59
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 10:20
Космос

Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли на март из-за работ с топливными баками

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", транспортировка которого на Байконур планировалась в конце января, будет отправлен на космодром в конце марта из-за дополнительных работ с топливными баками.
ТАСС 19:43
Политика

В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией

Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Известия 21:08
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Газета.Ru 08:43
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК 14:25
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 22:31
Политика

Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
РИА Новости 04:57
Футбол

Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Бернли»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед», который проиграл «Бернли» в матче 24-го тура чемпионата Англии (2:0). — Самое ужасное, что у «МЮ» состав, который стоит на 100 миллионов фунтов больше, чем у «Ливерпуля», — цитирует BBC Крауча.
Спорт-Экспресс 20:10
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Кино

Фильм «Дылда» стал лучшим в 2019 году по версии кинокритиков

ТАСС 14:07
Авто

Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день

Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
АвтоВзгляд 05:01
Хоккей

НХЛ назвала лучший гол десятилетия

Гол форварда "Чикаго Блэкхокс" Патрика Кейна в матче финальной серии Кубка Стэнли 2010 года против "Филадельфии Флайерз" признан лучшей забитой шайбой десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
РИА Новости 14:46
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
РИА Новости 07:49
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс устроилась посмотреть фильм полностью обнаженной

В своем инстаграм Эвелина Бледанс часто публикует пикантные фото из своей жизни, но в этот раз она по-настоящему удивила.
Paparazzi.ru 08:42
Армия и оружие

На Украине предлагают улучшить призыв в армию, сократив срок службы

Срок службы в армии должен быть сокращен для того, чтобы сократить количество уклонистов, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 21 января в интервью Интерфакс-Украина.
Красная весна 03:33
Здоровье

Владимир Шкарин рассказал волгоградцам, как уберечься от коронавируса

От коронавируса уже скончались шесть человек. Владимир Шкарин в своем профиле в соцсети перечислил основные симптомы болезни.
Волгоградская правда 07:21
Здоровье

Диетолог заявил о риске заразиться ожирением

Известия 20:26
Политика

США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям

США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям.
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