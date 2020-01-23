Политика
Lenta.ruНазначен новый глава Пенсионного фонда России
Новым главой Пенсионного фонда России (ПФР) стал Максим Топилин, передает ТАСС. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
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Футбол
Форварда «Реала» Мариано пытались ограбить в Мадриде
Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас едва не стал жертвой ограбления в Мадриде, сообщает Marca.
Происшествия
Глава АСА Яценко прокомментировал арест Александра Емельяненко
Глава Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил, что арест Александра Емельяненко в Анапе на семь суток не помешает бойцу смешанных единоборств подготовиться к турниру АСА, который пройдет 3 апреля в Москве.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Происшествия
В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика
В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Происшествия
Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки
Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Общество
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Мать 13-летней школьницы из Железногорска (Красноярский край), забеременевшей от 10-летнего мальчика, сообщила, что прерывание беременности девочки не планируется.
Армия и оружие
Киев прикрыл сдачу аэропорта Донецку отправленными на убой «киборгами»
Хотя для Киева никакого военного значения донецкий аэропорт фактически не имел.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле
Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
Политика
Трамп обновил рекорд по количеству твитов за день
Глава американского государства Дональд Трамп обновил личный рекорд по количеству размещенных им за сутки в своем аккаунте в Twitter публикаций.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Космос
Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли на март из-за работ с топливными баками
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", транспортировка которого на Байконур планировалась в конце января, будет отправлен на космодром в конце марта из-за дополнительных работ с топливными баками.
Политика
В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией
Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Политика
Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
Футбол
Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Бернли»
Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед», который проиграл «Бернли» в матче 24-го тура чемпионата Англии (2:0). — Самое ужасное, что у «МЮ» состав, который стоит на 100 миллионов фунтов больше, чем у «Ливерпуля», — цитирует BBC Крауча.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Авто
Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день
Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
Хоккей
НХЛ назвала лучший гол десятилетия
Гол форварда "Чикаго Блэкхокс" Патрика Кейна в матче финальной серии Кубка Стэнли 2010 года против "Филадельфии Флайерз" признан лучшей забитой шайбой десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс устроилась посмотреть фильм полностью обнаженной
В своем инстаграм Эвелина Бледанс часто публикует пикантные фото из своей жизни, но в этот раз она по-настоящему удивила.
Армия и оружие
На Украине предлагают улучшить призыв в армию, сократив срок службы
Срок службы в армии должен быть сокращен для того, чтобы сократить количество уклонистов, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 21 января в интервью Интерфакс-Украина.
Здоровье
Владимир Шкарин рассказал волгоградцам, как уберечься от коронавируса
От коронавируса уже скончались шесть человек. Владимир Шкарин в своем профиле в соцсети перечислил основные симптомы болезни.
Здоровье
Диетолог заявил о риске заразиться ожирением
Политика
США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям
США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям.