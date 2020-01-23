Новым главой Пенсионного фонда России (ПФР) стал Максим Топилин, передает ТАСС. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.

Технологии Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак «Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».

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Происшествия Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании» Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.

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