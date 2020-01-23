Политика
Lenta.ruНазначен новый глава Пенсионного фонда России
Новым главой Пенсионного фонда России (ПФР) стал Максим Топилин, передает ТАСС. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
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Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Кино
Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в «Матрице 4»
Здоровье
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
Экономика
Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти
Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Наука
Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Общество
Беременная от 10-летнего россиянина семиклассница рассказала об их любви
Беременная школьница Дарья из Красноярского края и предполагаемый отец ребенка, 10-летний школьник Иван побывали на телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир».
Общество
В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Политика
Мединский и Козак покинут свои посты в правительстве РФ
Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс, промышленность и розницу, а также министр культуры Владимир Мединский, покинут свои посты, сообщил РБК.
Политика
Вучич: Сербия будет сотрудничать с РФ и КНР, несмотря на Запад
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Сербии Александр Вучич рассказал на форуме в Давосе, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным как минимум три раза в ближайшие полгода.
Экономика
Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году.
Политика
Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент Владимир Путин признался, что не мог поверить в существование людей, которые заманивают молодежь в «группы смерти» в соцсетях.
Авто
General Motors показала беспилотный шаттл Origin
Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Происшествия
Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Космос
В Европе начали разработку климатического спутника
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Происшествия
Задержан глава отделения ПФР по Красноярскому краю Денис Майборода
В 2018 год региональный Следственный комитет сообщал об аресте заместителя управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю Алексея Трофима по делу о хищении свыше 70 млн рублей.
Происшествия
В омской больнице пенсионеру отказались делать перевязку
Омич рассказал, что сотрудники Городской клинической больницы № 11 отказались делать перевязку ног его пожилому отцу.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Наука
Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака
Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
Здоровье
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Ухань
"Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.