Политика

Lenta.ruLenta.ruНазначен новый глава Пенсионного фонда России

Новым главой Пенсионного фонда России (ПФР) стал Максим Топилин, передает ТАСС. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
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Пенсионный фонд, Росздравнадзор и ФМБА. Новые назначения Михаила Мишустина

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