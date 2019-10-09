Политика
Российская газетаИгоря Шумакова назначили главой Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Олега Осипова. Ранее Шумаков занимал пост замглавы ведомства.
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Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.
Вести.Ru 08:37
Энергетика
Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»
Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
Вести.Финанс 11:38
Шоу-бизнес
Располневшая Заворотнюк покинула клинику на каталке, сообщил очевидец
Очевидец выписки звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк из московской клиники рассказал, как она сейчас выглядит.
Газета.Ru 03:31
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, посвященное якобы дню рождения Владимира Путина.
Вести.Ru 11:53
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Life.ru 07 октября в 23:01
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Новые автомобили 04:30
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Ugpressa.ru 11:06
Происшествия
Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей
Сотрудника полиции подмосковного Жуковского, подозреваемого в интимной связи с 13-летней девочкой, уволили из органов.
Газета.Ru 11:25
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Телеканал 360° 04:22
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
SpeedMe 07 октября в 02:35
Игры
Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют
В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Российская газета 06:55
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 12:04
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Игры
Релиз DOOM Eternal перенесли на весну 2020 года
Новая дата релиза Doom Eternal - 20 марта 2020 года.
Gmbox.ru вчера в 11:29
Происшествия
Адвокат предоставила новое видео в защиту Жукова
В ходе заседания адвокат господина Жукова Светлана Байтурина попросила приобщить к материалам дела видеозапись, сделанную очевидцем Матвеем Заславским.
Коммерсантъ 06:51
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ 05:31
Космос
Российский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 года
Текущая федеральная космическая программа России, рассчитанная на 2016-2025 годы, включает в себя одну орбитальную лунную миссию и две посадочные.
Популярная механика вчера в 08:05
Происшествия
Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод
По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль.
Вести.Ru 13:55
Общество
В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку
До конца года в Госдуму могут поступить законопроекты о запрете точечной застройки и комплексном строительстве.
РБК 09:00
Транспорт
Грузовое движение по Крымскому мосту отложено
Участок подхода будет перенесен на другое место, и ожидается, что грузовое движение стартует на мосту в июне 2020 года.
Радио Комсомольская правда 07 октября в 16:00
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25