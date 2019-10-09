Политика

Российская газетаРоссийская газетаИгоря Шумакова назначили главой Росгидромета

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Олега Осипова. Ранее Шумаков занимал пост замглавы ведомства.
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Медведев назначил нового главу Росгидромета

Интерфакс08:27

Медведев назначил нового руководителя Росгидромета

Коммерсантъ08:27

Назначен новый глава Росгидромета

RT на русском08:02

Медведев назначил Шумакова главой Росгидромета

ТАСС08:14

Медведев назначил Игоря Шумакова главой Росгидромета

РИА Новости08:10

Медведев назначил нового главу Росгидромета

РБК08:02

Медведев назначил нового главу Росгидромета

Известия08:16
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
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