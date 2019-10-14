Футбол
РИА НовостиТедеско назначен главным тренером московского «Спартака»
Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.Ведомости14 октября в 11:09
Подробнее о событии
Показать все источники
«Разве «Спартак» — верный выбор для молодого тренера?» Немецкие СМИ — о назначении Тедеско
Спорт-Экспрессвчера в 13:50
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Красноярске суд арестовал обвиняемого в избиении мужчины до смерти
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы
Семья популярной актрисы из первых уст подтверждает, что Настя действительно проходит лечение от некой болезни.
Общество
Россиянам пообещали теплый ноябрь
В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
В Минске не смогли договориться о разведении сил в Донбассе
Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогла согласовать новые сроки разведения сил на пилотных участках в Донбассе - в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник на переговорах.
Происшествия
В ходе беспорядков в Каталонии за сутки пострадали более 70 человек
По меньшей мере 74 человека получили ранения в ходе акций протеста и беспорядков, прошедших во вторник в Каталонии, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова ответила на злословие Гузеевой о поминках актера
Вдова легендарного актера Николая Караченцова Людмила Поргина отвергла обвинения телеведущей Ларисы Гузеевой в неподобающем поведении на поминках мужа.
Космос
Запущенный российским космонавтом наноспутник сошел с орбиты
Российский технологический наноспутник ТНС-0 номер 2 вошел в атмосферу Земли и прекратил свое существование.
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
Транспорт
«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда
Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
Кино
Критики остались не в восторге от «Малефисенты 2»
Западные кинокритики в большинстве своем оказались недовольны фильмом студии Walt Disney "Малефисента 2: Владычица тьмы".
Происшествия
Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей
Политика
Трампом из-за операции в Сирии введены санкции против Турции
После подписания Трампом указа, Госдеп и Минфин США имеют полное право на введение различных ограничительных мер в отношении ряда организаций, или лиц, связанных с правительством Турции, частных лиц, имеющих отношение к военным действиям в арабской стране.
Политика
В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе
По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.
Политика
Путин посетит Объединенные Арабские Эмираты
Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Объединенные Арабские Эмираты.
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
Происшествия
Задержан Руслан Федотов. Народный депутат признался в причастности к убийству племянника
Как стало известно YakutiaDaily, известный депутат Ил Тумэна и бизнесмен Руслан Федотов дал признательные показания на допросе о своей частичной вине в смерти племянника.
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Здоровье