с чего всё началось

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.

Политика Путин пригласил Эрдогана в Россию Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы Семья популярной актрисы из первых уст подтверждает, что Настя действительно проходит лечение от некой болезни.

Общество Россиянам пообещали теплый ноябрь В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.

Политика В Минске не смогли договориться о разведении сил в Донбассе Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогла согласовать новые сроки разведения сил на пилотных участках в Донбассе - в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник на переговорах.

Происшествия В ходе беспорядков в Каталонии за сутки пострадали более 70 человек По меньшей мере 74 человека получили ранения в ходе акций протеста и беспорядков, прошедших во вторник в Каталонии, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.

Спорт Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.

Политика Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.

Политика Трампом из-за операции в Сирии введены санкции против Турции После подписания Трампом указа, Госдеп и Минфин США имеют полное право на введение различных ограничительных мер в отношении ряда организаций, или лиц, связанных с правительством Турции, частных лиц, имеющих отношение к военным действиям в арабской стране.