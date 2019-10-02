Футбол
Газета.RuНазначен новый исполнительный директор «Спартака»
Новым исполнительным директором московского "Спартака" назначен Максим Власов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Исполнительным директором «Спартака» стал бывший топ-менеджер Disney Максим Власов
Sports.ruвчера в 11:39
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Экономика
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Энергетика
Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ при прекращении транзита через Украину
Цены на газ могут резко пойти вверх, если в январе 2020 года транзит трубопроводного газа в Европу через территорию Украины прекратится.
ТАСС 02:04
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
В правительстве Челябинской области произошли кадровые изменения
Сегодня, 3 октября, губернатор Алексей Текслер впервые собрал заседание обновленного правительства Челябинской области.
Южноуральская панорама 03:04
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн
Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 03:44
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
В подмосковной Балашихе задержали подростка, убившего девочку из параллельного класса, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 03:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Откровенное интервью актриса Анастасия Заворотнюк даст на телевидении возможно уж в ближайшее время, об этом говорил концертный директор артистки Стас Христов.
Ugpressa.ru 01 октября в 16:38
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Коммерсантъ вчера в 09:54
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Происшествия
Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье
"Вечером в среду поступило сообщение о наезде водителем грузовика на крокодила в Пушкинском районе Подмосковья", - сообщили в главке.
ТАСС вчера в 16:08
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда вчера в 12:42
Экономика
Финансовый рынок выбрал нормы для «регуляторной гильотины» ЦБ
Гильотина от ЦБ В сентябре ЦБ предложил работающим на финансовом рынке компаниям принять участие в анализе регулирующих отрасль документов, чтобы выявить утратившие актуальность или явно избыточные нормы.
РБК вчера в 20:26
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля несколько усилил снижение к доллару и евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 01 октября в 03:09
Общество
Актеры сняли видео в поддержку фигурантов «московского дела»
В Сети появилось видео, в котором российские актеры рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела».
РБК вчера в 22:49
Гаджеты
Microsoft представила массу продуктов под маркой Surface
Microsoft обещает массу оптимизаций для нового чипа, так что плюсы от сотрудничества наверняка почувствуют и владельцы других чипов Ryzen.
3DNews вчера в 17:30
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Происшествия
В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
Отмечается, что утром в среду неизвестный постучал в дверь дома врача с жалобой на сильную боль.
РИА Новости вчера в 17:18
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика
Кремль начал сбор предложений по изменению порядка выборов в Госдуму
«Собирают предложения и по изменению законодательства, и по новым партийным проектам, и по оценке депутатского корпуса», – поясняет человек, близкий к администрации.
Ведомости вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Случилось это несчастье 7 сентября 2019 года за несколько минут до того, как тот коснулся поверхности Луны между кратерами Манцини С и Симпелий N. Они расположены примерно в 600 километрах от южного полюса нашего естественного спутника.
Комсомольская правда 30 сентября в 13:00
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали в Москве
Басманный суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова.
News.ru вчера в 12:33
Хоккей
В Канаде оценили дебют российского форварда «Торонто» Михеева в НХЛ
RT на русском 03:04
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
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