Политика
РИА НовостиОбъявлен состав нового правительства
Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, число заместителей премьер-министра сократилось до девяти: Министры: Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития.
Читать в источнике
Оценить183
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:36, Ашберн
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление государственного секретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле.
Общество
Для российских учителей хотят ввести понятие «педагогическая тайна»
В России предложили ввести для работников образовательной сферы аналог врачебной тайны — так называемую, педагогическую тайну.
Шоу-бизнес
40-летняя Лена Ленина выходит замуж
Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
Политика
Мединский станет помощником Путина
Игры
Игры серии Half-Life временно стали бесплатными в Steam
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Общество
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Политика
Путин провел встречу с Чайкой и Красновым
Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим генеральным прокурором Юрием Чайкой и кандидатом на этот пост Игорем Красновым.
Здоровье
Один из членов семьи с редкой болезнью умер в Нижегородской области
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием (болезнь Фабри), умер на 52 году жизни.
Общество
Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию
Власти Испании одобрили во вторник соглашение об утверждении декларации о чрезвычайной климатической ситуации в стране.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Футбол
«Рубин» победил в первом матче под руководством Слуцкого
Интернет
В WhatsApp наконец появится долгожданная функция
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя в приложение новые функции и возможности, при этом многие уже довольно давно есть у конкурентов, например, у того же Telegram.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Здоровье
В Минздраве назвали коронавирус из Китая угрозой для россиян
Коронавирус, который распространяется в Китае, — биологическая угроза для россиян, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката
Футбол
Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце
Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Политика
Названа дата первого заседания правительства Мишустина
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первое заседание правительства состоится вечером 21 января.
Политика
Песков объяснил спешку с конституционной реформой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил спешку с конституционной реформой, сообщат РБК.
Общество
Госдума обсудит расширение использования материнского капитала
Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит законопроект об использовании средств маткапитала на строительство дома на садовом участке, сообщил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Политика
Украина выступила против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Украина выступила против разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе.