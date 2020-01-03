Армия и оружие

ПрофильПрофильНазначен преемник убитого США командующего силами спецназа Ирана

Исмаил Каани станет новым командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции. Ранее он занимал должность заместителя командира подразделения. Решение о его назначении принял верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
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Убитому США иранскому генералу нашли преемника

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В Иране назначили нового командующего «Аль-Кудс»

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Убийство Сулеймани может привести к скачку цен на нефть

Смерть главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США может привести к длительному конфликту на Ближнем Востоке и росту цен на нефть.
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Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
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С первого дня Нового года во всех кинотеатрах России началось фантастическое вторжение. Речь о новом фильме Фёдора Бондарчука.
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Нетаньяху поддержал США после убийства генерала Сулеймани

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства главы командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани заявил, что еврейское государство «полностью на стороне США в борьбе за мир».
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Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

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Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
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Касем Сулеймани
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