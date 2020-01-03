Армия и оружие
ПрофильНазначен преемник убитого США командующего силами спецназа Ирана
Исмаил Каани станет новым командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции. Ранее он занимал должность заместителя командира подразделения. Решение о его назначении принял верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
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В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
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Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Убийство Сулеймани может привести к скачку цен на нефть
Смерть главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США может привести к длительному конфликту на Ближнем Востоке и росту цен на нефть.
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Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей
Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
Армия и оружие
Башар Асад прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Ранее Пентагон сообщил, что в ходе операции в окрестностях Багдада американскими военными был ликвидирован генерал Сулеймани.
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
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В Москве ограблен блогер «Король Мерседесов», шедший в деревню Дудкино
В Москве возле станции метро "Красные ворота" избили и ограбили блогера Людвига Байсера, более известного как "Король Мерседесов".
Армия и оружие
Военные Турции убили в Ираке двоюродного брата лидера РПК
Жертвой турецких военных стал глава разведки повстанцев Метин Арслан. Он был убит на территории Ирака.
Шоу-бизнес
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Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Кино
В российский прокат вышел фантастический блокбастер «Вторжение»
С первого дня Нового года во всех кинотеатрах России началось фантастическое вторжение. Речь о новом фильме Фёдора Бондарчука.
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого
Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Политика
Нетаньяху поддержал США после убийства генерала Сулеймани
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства главы командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани заявил, что еврейское государство «полностью на стороне США в борьбе за мир».
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Хоккей
«Трактор» в Нижнем Новгороде разгромил «Торпедо»
Здоровье
Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
Армия и оружие
В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.