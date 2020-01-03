Исмаил Каани станет новым командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции. Ранее он занимал должность заместителя командира подразделения. Решение о его назначении принял верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

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