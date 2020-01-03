Армия и оружие
РосбалтВ армии Ирана назначили замену убитому генералу Сулеймани
Спецподразделение «Кудс» элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране возглавил бригадный генерал Эсмаил Каани. На высоком посту Каани сменил генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в результате ракетного удара США.
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Первую смерть от гриппа зарегистрировали на Украине
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