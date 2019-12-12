Кино

Газета.RuГазета.RuНазначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Американский концерн по производству фильмов Warner Bros. выбрал дату премьеры новой части фильма "Матрица", пишет Variety. Увидеть четвертую часть "Матрицы" с Киану Ривзом в роли Нео можно будет уже 21 мая 2021 года.
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«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года

ТАСС19:52

Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»

РБК17:49

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru17:15

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru18:32

Стала известна дата выхода новой «Матрицы»

Телеканал 360°18:50

Названа дата выхода на экраны «Матрицы-4»

Вести.Ru20:49

Стала известна дата выхода новой части «Матрицы»

РЕН ТВ18:18
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Киану Ривз
Американский актер
Канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица», «Билл и Тед» и «Джон Уик», а также фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы» и «Короли улиц».
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