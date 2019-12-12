Кино
Газета.RuНазначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Американский концерн по производству фильмов Warner Bros. выбрал дату премьеры новой части фильма "Матрица", пишет Variety. Увидеть четвертую часть "Матрицы" с Киану Ривзом в роли Нео можно будет уже 21 мая 2021 года.
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