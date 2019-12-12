Кино

Газета.RuГазета.RuНазначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Американский концерн по производству фильмов Warner Bros. выбрал дату премьеры новой части фильма "Матрица", пишет Variety. Увидеть четвертую часть "Матрицы" с Киану Ривзом в роли Нео можно будет уже 21 мая 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»

РБК17:49

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru17:15

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru18:32

Стала известна дата выхода новой «Матрицы»

Телеканал 360°18:50

Стала известна дата выхода новой части «Матрицы»

РЕН ТВ18:18

Новая часть «Матрицы» выйдет в 2021 году

АБН17:55

«Матрица 4» выйдет одновременном с «Джоном Уиком 4» в мае 2021 года

Игромания.ру16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

Ученые подсчитали, что с 1950 года уровень кислорода в океане снизился на два процента, а с 1960 года объем воды, обедненной кислородом, увеличился в четыре раза.
Век вчера в 23:58
Армия и оружие

В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы

Аргументы и Факты 07:51
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 07:56
Происшествия

В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили найдены обломки

RT на русском 16:36
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Общество

Более трети россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 19:23
Здоровье

Немецкая и российская фармкомпании начали выпуск сердечных лекарств

Выпуск сердечного-сосудистого препарата на совместном предприятии в Кировской области начала немецкая компания «Merck», сообщил заместитель директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Карен Саканян 11 декабря во время видеомоста Москва — Киров.
Красная весна 10:29
Общество

Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии

Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.
РБК 10:22
Политика

Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год

Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Газета.Ru 18:53
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Экономика

Медведев поддержал снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов.
Газета.Ru 11:10
Футбол

Налоговая служба банкротит ФК «Тамбов»

Фискальная структура подала в Арбитражный суд Тамбовской области иск о признании ФК "Тамбов" банкротом.
Московский Комсомолец Тамбов вчера в 14:49
Гаджеты

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
3DNews 09 декабря в 14:49
Политика

В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Газета.Ru 09:40
Авто

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Somanyhorses 03:27
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.
Известия 16:25
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Чемпионат вчера в 04:43
Здоровье

Любителей сахалинской икры предупреждают об опасности

С начала 2019 года Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора провела 5268 исследований баночной и бочковой лососевой икры сахалинских производителей.
ВЕСТИ: Приморье 12:38
Здоровье

Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц

Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
Взгляд-инфо 03:35
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru вчера в 04:12
Происшествия

Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, предлагал семье погибшей девушки материальную помощь.
Известия 13:24
Политика

Wall Street Journal (США): «украгейт» — государственная измена или здравый смысл? (The Wall Street Journal)

Европа, самый главный приоритет Америки во время холодной войны, опустилась на четвертое место.
ИноСМИ 19:04
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

Известия 07:25
Общество

Прощание с Юрием Лужковым пройдет в храме Христа Спасителя

ТАСС 17:08
Происшествия

В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28

Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
REGNUM 15:59
Происшествия

В районе завода СПГ автомобили скатились по скользкой трассе друг на друга

Автомобили буквально скатились друг на друга, проезжая поворот близ завода СПГ.
Сахалин.Инфо 18:47
Шоу-бизнес

Егор Крид должен выплатить больше 100 миллионов лейблу Black Star

Говорят, что за право выступать под своим именем Егор вынужден выплатить компании крупную сумму — 102 миллиона рублей.
StarHit.ru 08:30
Общество

Суд в Рязани признал пятерых ученых из США виновными в нарушении визового режима

Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации университета Буффало (США), проводивших встречу со студентами в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета.
ТАСС 16:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лана и Лилли Вачовски
Американские кинорежиссеры
Американские режиссёры, продюсеры и сценаристы. Обе сестры являются транс-женщинами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Киану Ривз
Американский актер
Канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица», «Билл и Тед» и «Джон Уик», а также фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы» и «Короли улиц».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное