Кино
Газета.RuНазначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Американский концерн по производству фильмов Warner Bros. выбрал дату премьеры новой части фильма "Матрица", пишет Variety. Увидеть четвертую часть "Матрицы" с Киану Ривзом в роли Нео можно будет уже 21 мая 2021 года.
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
Ученые подсчитали, что с 1950 года уровень кислорода в океане снизился на два процента, а с 1960 года объем воды, обедненной кислородом, увеличился в четыре раза.
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили найдены обломки
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Общество
Более трети россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Здоровье
Немецкая и российская фармкомпании начали выпуск сердечных лекарств
Выпуск сердечного-сосудистого препарата на совместном предприятии в Кировской области начала немецкая компания «Merck», сообщил заместитель директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Карен Саканян 11 декабря во время видеомоста Москва — Киров.
Общество
Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии
Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.
Политика
Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год
Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Экономика
Медведев поддержал снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов.
Футбол
Налоговая служба банкротит ФК «Тамбов»
Фискальная структура подала в Арбитражный суд Тамбовской области иск о признании ФК "Тамбов" банкротом.
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Авто
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Здоровье
Любителей сахалинской икры предупреждают об опасности
С начала 2019 года Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора провела 5268 исследований баночной и бочковой лососевой икры сахалинских производителей.
Здоровье
Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц
Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Происшествия
Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи
Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, предлагал семье погибшей девушки материальную помощь.
Политика
Wall Street Journal (США): «украгейт» — государственная измена или здравый смысл? (The Wall Street Journal)
Европа, самый главный приоритет Америки во время холодной войны, опустилась на четвертое место.
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28
Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
Происшествия
В районе завода СПГ автомобили скатились по скользкой трассе друг на друга
Автомобили буквально скатились друг на друга, проезжая поворот близ завода СПГ.
Шоу-бизнес
Егор Крид должен выплатить больше 100 миллионов лейблу Black Star
Говорят, что за право выступать под своим именем Егор вынужден выплатить компании крупную сумму — 102 миллиона рублей.
Общество
Суд в Рязани признал пятерых ученых из США виновными в нарушении визового режима
Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации университета Буффало (США), проводивших встречу со студентами в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета.