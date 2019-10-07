с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена предельная доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на официальный сайт кабмина.

Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год

Экономика и жизнь

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Общество Российским экстремистам назначили прожиточный минимум Лимит могут приравнять к региональному прожиточному минимуму, сообщает «Коммерсантъ».