Политика
Рифей-ПермьНазначена и.о. председателя правительства Пермского края
Исполнять обязанности председателя Правительства Пермского края будет первый вице-премьер Ольга Антипина, сообщает пресс-служба краевой администрации. Распоряжение о ее назначении накануне подписал Максим Решетников.
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И.о. председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина
Сайт губернатора и Правительства Пермского краявчера в 23:59
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