Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьНазначена и.о. председателя правительства Пермского края

Исполнять обязанности председателя Правительства Пермского края будет первый вице-премьер Ольга Антипина, сообщает пресс-служба краевой администрации. Распоряжение о ее назначении накануне подписал Максим Решетников.
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И.о. председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина

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И. о. председателя правительства Прикамья стала бывший министр финансов

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Ольга Антипина назначена и.о. председателя краевого правительства

Новый компаньонвчера в 23:53

И.о. председателя правительства Прикамья назначили Ольгу Антипину

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И.о. председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина

Business Class (Пермь)00:17

В Пермском крае назначили и.о. председателя правительства

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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