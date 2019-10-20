с чего всё началось

"Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации", - говорится в заявлении об отставке, опубликованном Бно-Айрияном в Facebook. Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.

Политика Welt: Путин побеждает без войны Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.

Происшествия 13 человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае В Курагинском районе Красноярского края 13 человек стали жертвами прорыва дамбы, пишет РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.

Политика США вводят пошлины на европейские товары В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Происшествия У «кадетки» в Энгельсе застрелили 30-летнего жителя Саратова Причастных к убийству разыскивает полиция Саратов, 20 октября. Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе.

Общество Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии при невыполнении США своих обязательств.

Технологии Тиньков назвал проблемы Libra и TON «жирной точкой в эре криптовалют» Миллиардер упомянул проблемы проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, который потерял несколько крупных партнеров, и TON — блокчейн-платформы от основателя Telegram Павла Дурова, запуск которой был остановлен из-за иска американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".

Общество Новозеландским военным разрешили краситься и носить накладные ресницы С 1 ноября новозеландские военные смогут наносить неброский макияж, красить ногти прозрачным и светлым лаком, а также носить накладные ресницы.

Футбол «Крылья Советов» выиграли в Оренбурге Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" закончился минимальной победой самарской команды и массовой дракой, по итогам которой были наказаны не только футболисты, но и оба главных тренера - Владимир Федотов и Миодраг Божович.

Гаджеты Составили топ-10 самых быстрых смартфонов В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.

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Авто Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.

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Технологии Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10 Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.