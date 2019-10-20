Политика
ТАССНазначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
"Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации", - говорится в заявлении об отставке, опубликованном Бно-Айрияном в Facebook. Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
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