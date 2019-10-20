с чего всё началось

"Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации", - говорится в заявлении об отставке, опубликованном Бно-Айрияном в Facebook. Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.

Происшествия В Орле истощенную девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу Одиннадцатилетняя истощенная девочка с задержкой развития госпитализирована в больницу Орла в тяжелом состоянии, идет проверка исполнения матерью родительских обязанностей, сообщает региональное управление СК РФ.

Армия и оружие США разбомбили свою авиабазу в Сирии Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Общество В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.

Общество Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Происшествия Семьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей Среди погибших и пострадавших – жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей, установил Роструд.

Единоборства После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.

Здоровье Рак груди: факторы риска От рака груди умирают более 6 миллионов женщин в год.

Армия и оружие Репутация США в опасности: Киев усилил военную полицию для недопущения вывоза оружия из Донбасса В Украине военная служба правопорядка перешла в повышенную боевую готовность для предотвращения вывоза оружия из зоны «Операции объединенных сил» для проходящих в незалежной акций протеста.

Шоу-бизнес Бузова показала помолвочное кольцо Подписчики Бузовой отметили, что кольцо на руке девушки появилось после того, как она провела выходные в Риме.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.

Происшествия В Чехии автобус с украинцами вылетел с трассы и перевернулся Как сообщает портал телеканал "112 Украина", машина вылетела с трассы и перевернулась. В результате различные травмы получили 10 человек.

Армия и оружие В России оценили планы Украины конкурировать в разработке оружия Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал планы Украины конкурировать с Россией в области разработки оружия.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.

Финансы Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).

Спорт IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.

Политика Джонсон написал письмо Туску с просьбой отсрочить Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо главе Евросовета Дональду Туску, в котором содержится просьба отсрочить начало процедуры выхода Великобритании из Евросоюза.