Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал списки арбитров, которые будут работать на матчах пятого тура группового этапа Лии Европы УЕФА. На матче "Краснодара" против швейцарского "Базеля" будет работать шотландская бригада судей во главе с Бобби Мэдденом.

Названы арбитры на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

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