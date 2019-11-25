Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортНазваны арбитры на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

Краснодар — Базель
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
57′
Юрий Газинский
63′
68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
72′
Ари
73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
73′
Кристиан Рамирес
76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
82′
85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
90′+3′
90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
90′+5′
90′+5′
Омар Альдерете
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал списки арбитров, которые будут работать на матчах пятого тура группового этапа Лии Европы УЕФА. На матче "Краснодара" против швейцарского "Базеля" будет работать шотландская бригада судей во главе с Бобби Мэдденом.
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