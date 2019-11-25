Футбол
Интерфакс-СпортНазваны арбитры на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Вандерсон Соуза
|52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
|57′
Юрий Газинский
|63′
|68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
|72′
Ари
|73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
|73′
Кристиан Рамирес
|76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
|82′
|85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
|86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
|90′+3′
|90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
|90′+5′
|90′+5′
Омар Альдерете
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
77
Камболов
52
Вильена
21
Намли
9
Ари
10
Вандерсон
1
Омлин
5
Видмер
36
Бергстрём
6
Альдерете
15
Риверос
19
Пулулу
4
Джемерт
10
Кампо
20
Фрай
33
Бюа
98
Кабрал
Базель
Расстановка 4‑5‑1
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал списки арбитров, которые будут работать на матчах пятого тура группового этапа Лии Европы УЕФА. На матче "Краснодара" против швейцарского "Базеля" будет работать шотландская бригада судей во главе с Бобби Мэдденом.
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Стали известны судьи, которые обслужат матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Sport.ru25 ноября в 06:30
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Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
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