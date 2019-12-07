Речь идет о документе под названием «этикетка энергоэффективности».

с чего всё началось

Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе. Также стоит отметить, что новый документ не нужно получать при перепродаже или покупке подержанного транспортного средства.

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