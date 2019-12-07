Общество
Tvoe-avto.comНазвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе. Также стоит отметить, что новый документ не нужно получать при перепродаже или покупке подержанного транспортного средства.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Речь идет о документе под названием «этикетка энергоэффективности».РБК10:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:05, Ашберн
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Единоборства
Бой Поветкина с Хантером завершился вничью
Космос
Защита от атаки роя легких ударных беспилотников найдена
Использование эффекта многократного отражения детонационных волн при разделении ступеней приводит к повышению КПД преобразования химической энергии топлива в механический импульс полезного груза.
Наука
Определен режим питания для похудения
Происшествия
Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»
Политика
Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа
Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Наука
Геологи объяснили, где сохранялась жизнь, пока Земля была почти целиком покрыта льдом
Считается, что в тот период ледники покрыли ее целиком, достигая экваториальных областей океана, и превратили в «Землю-снежок».
Кино
Режиссер «Дау» попросил Мединского разрешить прокат всех частей фильма
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Армия и оружие
В ФРГ заявили, что нужно учитывать восприятие России в Польше и Балтии
Германии при выстраивании собственной политики стоит учитывать восприятие России в Польше и странах Балтии, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Bild.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Игры
Анонсирован симулятор Иисуса Христа
Политика
Аксенов советует инициаторам марша на Крым ходить кругами на Украине
"Пусть где хотят, ходят там, по кругу в Херсонской области, здесь в Крыму никакого марша не будет", - добавил он, передает РИА "Новости".
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Происшествия
Число жертв пожара в колледже в Одессе увеличилось до пяти
В ГСЧС уточнили, что "в результате пожара погибли пять человек", 17 находятся в больницах города.
Кино
Трейлер экшен-комедии «Свободный»: Райан Рейнольдс спасает видеоигру
В сети появился первый трейлер комедийного боевика «Свободный», где Райан Рейнольдс играет обычного персонажа в обширной видеоигре.
Футбол
CAS сократил трансферный бан «Челси»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
Здоровье
На создание Центра медтехнологий в Москве выделили пять млрд рублей
Правительство России выделило пять миллиардов рублей на строительство Центра высоких медицинских технологий Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) хирургии имени Вишневского в Москве, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Происшествия
Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений
Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
Волейбол
Казанский «Зенит» проиграл в полуфинале клубного ЧМ
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка
В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Финансы
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Экономисты предупреждают: США ждет крупнейшая долговая катастрофа, и ее уже не остановить.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России
Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на скандал, который разразился после того, как певица заявила о намерении возобновить выступления в России.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете
Футбол
«Мне такой трансфер представить сложно». Хавьер Рибалта — о «Ювентусе» и Миранчуке, «Зените» и Ляказетте
Программа «Инсайдеры» добралась до Санкт-Петербурга. Гостем Нобеля Арустамяна стал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.