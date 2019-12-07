Общество

Tvoe-avto.comTvoe-avto.comНазвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе. Также стоит отметить, что новый документ не нужно получать при перепродаже или покупке подержанного транспортного средства.
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с чего всё началось

Власти назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Речь идет о документе под названием «этикетка энергоэффективности».
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