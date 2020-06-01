Авто

32CARS.ru32CARS.ruНазвали российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Автосалоны KIA сегодня начинают продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed российского производства. Как сообщает пресс-служба южнокорейской марки, начальная комплектация Luxe оценивается в 1 499 900 рублей, а топовая Premium — в 2 039 900 рублей.
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