Авто
32CARS.ruНазвали российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Автосалоны KIA сегодня начинают продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed российского производства. Как сообщает пресс-служба южнокорейской марки, начальная комплектация Luxe оценивается в 1 499 900 рублей, а топовая Premium — в 2 039 900 рублей.
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Политика
Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
RT на русском 11:43
Футбол
Опубликованы фотографии домашней формы «Тоттенхэма» на следующий сезон
Популярный портал FootyHeadlines, специализирующийся на спортивной экипировке, опубликовал дизайн домашней формы лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на сезон-2020/2021.
Чемпионат 21:31
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня вчера в 11:35
Политика
Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
РИА Новости 15:42
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Общество
Особое мнение: Александр Баунов
Заходите, посмотрите, в каких условиях находится Александр Баунов.
Эхо Москвы 14:07
Происшествия
В Якутии вынесли приговор матери, бросившей детей без еды
Установлено, что женщина ушла из дома, где находились четверо ее детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет. без необходимого запаса еды и воды.
РЕН ТВ 21:38
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv 06:09
Происшествия
В Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС из-за разлива топлива
В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
РБК 07:38
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поделился своими планами на лето после развода
Певец и продюсер Эмин Агаларов, недавно расставшийся со своей супругой, рассказал подписчикам в Instagram, как проведет лето.
ФАН 13:34
Футбол
«Тоттенхэм» отказался от трансфера Коутиньо
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» отказался от трансфера бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Marca.
Чемпионат вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Продюсер Дробыш рассказал о «поющих любовниках олигархов»
ФАН вчера в 18:40
Футбол
Главный тренер сборной РФ Черчесов высказался о возобновлении РПЛ
По словам главного тренера российской сборной, в нестандартной ситуации не может быть стандартных решений.
RuNews24.ru 20:57
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час
РЕН ТВ 16:18
Авто
Водителей могут начать штрафовать за брошенные во дворах автомобили
За оставление автомобиля придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Mockva.ru 11:36
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM 04:26
Политика
Трамп позвал на саммит G7 Россию
Президент США Дональд Трамп решил расширить саммит "большой семерки" еще четырьмя странами, включая Россию.
Ruposters.ru вчера в 05:18
Армия и оружие
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Ряд СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить индийские танки Т-90, которые якобы были стянуты в район Ладакха.
Военное дело 05:25
Авто
Десятки электромобилей выбросили на свалку в США
В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor 09:53
Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК 09:30
Шоу-бизнес
Елена Воробей заболела коронавирусом
Актриса эстрады и кино Елена Воробей сообщила в своем Instagram, что у нее три дня назад обнаружили коронавирус.
МР7.ру 07:58
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась снимком подросшей дочери
Юлия Ковальчук в честь дня защиты детей решилась на публикацию, которой не было даже тогда, когда она с мужем – артистом Алексеем Чумаковым – отмечали промежуточный день рождения дочери, которой исполнилось два с половиной года.
7Дней.ру 19:00
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Спорт
Геймеры в бешенстве: игру «Trackmania» им придется покупать несколько раз
Геймеры, которые очень ждали этой игры, взорвались негодованием.
Ридус 18:06
Здоровье
В Красноярске готовят дополнительные койки для больных Сovid-19
В больницах Красноярска заканчивается резервный фонд, предназначенный для больных коронавирусной инфекцией.
Городские новости. Красноярск 09:20
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия 18:00