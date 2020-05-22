Общество
МедиаПотокНазвали самые популярные у российских абитуриентов факультеты
В ходе опроса выяснилось, что большинство абитуриентов хотят связать свою профессиональную жизнь с информационными технологиями, экономикой и медициной. Так, в ходе опроса выяснилось, что 20% опрошенных абитуриентов собираются поступать на факультеты, связанные с информационными технологиями.
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с чего всё началось
Большинство опрошенных школьников (20%) в этом году планируют поступить на факультет информационных технологий. На втором месте по популярности медицинский факультет, его выбрали 12% участников опроса. Далее идут экономический (10%), юридический (9%) и механико-математический (7%) факультеты.RT на русскомвчера в 23:00
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Российские выпускники рассказали, на какие факультеты поступят в этом году
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