Общество

МедиаПотокМедиаПотокНазвали самые популярные у российских абитуриентов факультеты

В ходе опроса выяснилось, что большинство абитуриентов хотят связать свою профессиональную жизнь с информационными технологиями, экономикой и медициной. Так, в ходе опроса выяснилось, что 20% опрошенных абитуриентов собираются поступать на факультеты, связанные с информационными технологиями.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось

Названы самые популярные среди российских абитуриентов факультеты

Большинство опрошенных школьников (20%) в этом году планируют поступить на факультет информационных технологий. На втором месте по популярности медицинский факультет, его выбрали 12% участников опроса. Далее идут экономический (10%), юридический (9%) и механико-математический (7%) факультеты.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

Куда будут поступать абитуриенты-2020

Российская газета03:28

Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты

Известия01:22

Названы самые популярные среди российских абитуриентов факультеты

RT на русскомвчера в 23:00

Российские выпускники рассказали, на какие факультеты поступят в этом году

Московский Комсомолецвчера в 23:58

В России назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты

REGNUMвчера в 23:53

Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты

РИА Новостивчера в 23:28

Факультеты IT-технологий оказались самыми популярными у будущих студентов

Телеканал 360°00:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Армия и оружие

Турецкий флот в Ливии мешает ЛНА бороться с террористами

Народные новости вчера в 20:33
20
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
1,1K
Армия и оружие

Военный эксперт оценил выход США из Договора по открытому небу

Выход США из договора по открытому небу (ДОН) спровоцирует снижение международной транспарентности в области военного строительства и усилит взаимное недоверие мировых держав, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
РИА Новости 05:14
Экономика

Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
15
Общество

Президент России назвал дату проведения ЕГЭ

Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
1,9K
Общество

В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Политика

У главы СБУ нашли бизнес в Испании

У главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова журналисты программы «Схемы» нашли бизнес в Испании, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 05:21
Происшествия

В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19

Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно.
Российская газета вчера в 03:35
3
Происшествия

На Украине мужчина застрелил семь человек из охотничьего ружья

РБК 05:07
49
Общество

Россияне смогут снова выходить на пенсию раньше

До конца года ведомство предлагает отправить на пенсию тех, кому до выхода на заслуженный отдых остается три года.
ПРАЙМ 20 мая в 08:22
2,1K
Здоровье

Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
76
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Газета.Ru вчера в 17:15
205
Общество

Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 километра

Выброс пепла продолжался в течение 3-х часов.
Эхо Москвы 04:35
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
1,1K
Общество

Больше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой

Более половины предприятий малого и среднего бизнеса - 53% - описали свое нынешнее положение как "катастрофа" или "кризис".
Газета.Ru 02:12
59
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
2,7K
Музыка

Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров

Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
818
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Корсар» испытали на Украине

В Черниговской области прошли испытания ПТРК украинского производства «Корсар» с использованием тепловизора, сообщил генштаб вооруженных сил Украины.
Взгляд.ру вчера в 22:23
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
553
Общество

ВЦИОМ: Россияне одобряют амнистию по случаю 75-летия Победы

Согласно результатам последнего социологического изыскания ВЦИОМ, каждый четвертый опрошенный с одобрением относится к идее освобождения или смягчения наказания для некоторых категорий заключенных, а 44% респондентов всецело выступили за проведение амнистии к 75-летию Победы, делится РБК .
ЗакC.Ру 02:25
17
Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
1,2K
Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
419
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
1,8K
Общество

Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID

После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, бизнесу и посетителям все равно придется соблюдать некоторые требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».
РБК 04:10
3
Общество

Госдума приняла закон о базе данных всего населения России

Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru вчера в 15:49
3,7K
Общество

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33
33
Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
32
Общество

В Перми вновь закроют набережную для прогулок

В Перми с 23 мая вновь приостановят доступ на набережную Камы, сообщили в администрации города.
Местное время (г. Пермь) 04:52
2
Общество

В России отказались от шахматной рассадки в самолетах

Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по противоэпидемиологическим ограничениям в самолетах и аэропортах, нормы о шахматной рассадке в них нет.
РИА Новости 04:21
Происшествия

Французский телеканал обвинили в дестабилизации обстановки в России

Репортаж французского телеканала France 24 о бунте в исправительной колонии № 15 в Ангарске дестабилизирует российскую социальную обстановку.
Вечерняя Москва 04:34
134
Как работают Яндекс.Новости?
Главное