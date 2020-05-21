Эксперты ВНИИ труда рассказали RT, в каких рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы. По мнению специалистов, в перспективе стоит ожидать роста доли дистанционной занятости в сфере торговли.

с чего всё началось

Во ВНИИ труда отметили, что перспектива роста вакансий «на удаленке» ожидается в сфере торговли, финансов, государственных услуг и консультации. По мнению специалистов, это связано с развитием электронных сервисов предоставления услуг.

Назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке

Общество Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. 101

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Авто Mercedes-Benz анонсировал обновленные кабриолет и купе E-Class В салоне купе и кабриолета появится передовая информационно-развлекательная система MBUX, а в оснащение войдут обновленные ассистенты водителя и доработанные системы безопасности. 2

Общество За сутки в России выявили 8 849 случаев коронавируса За последние сутки в России подтвердили 8 849 новых случаев заболевания коронавирусом.

Здоровье Российские врачи оценили рост раковых заболеваний Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России. 2K

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 1,9K

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона. 116

Общество Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием в связи с появившейся информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной и обратился в посольство Бельгии.

Общество В ТиНАО археологи нашли древние курганы Курганы середины XII - начала XIII века обнаружили археологи на территории ТиНАО недалеко от границы с Калужской областью, пишут на официальном сайте мэра Москвы. 6

Общество Виктор Томенко попросил предпринимателей не провоцировать людей Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к предпринимателям и руководителям различных организаций, учреждений, заведений и магазинов с просьбой не провоцировать людей. 8

Общество В Подмосковье вновь включили отопление Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона. 770

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. 40

Энергетика Мировые цены на нефть поднялись В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель. 24

Происшествия Жительница Подмосковья призналась в убийстве девятимесячного сына "Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области 24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве девятимесячного сына", - заявили в пресс-службе. 1

Кино После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков» Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке. 51

Происшествия В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка» Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении жительницы Тульской области, разместившей на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.

Кино Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. 23