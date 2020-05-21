Общество
МедиаПотокНазвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке
Во ВНИИ труда отметили, что перспектива роста вакансий «на удаленке» ожидается в сфере торговли, финансов, государственных услуг и консультации. По мнению специалистов, это связано с развитием электронных сервисов предоставления услуг.
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с чего всё началось
Эксперты ВНИИ труда рассказали RT, в каких рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы. По мнению специалистов, в перспективе стоит ожидать роста доли дистанционной занятости в сфере торговли.RT на русскомвчера в 23:06
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Названы сферы, которые максимально останутся на удлаленке после снятия ограничений
Комсомольская правда02:27
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Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 12:59
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Авто
Mercedes-Benz анонсировал обновленные кабриолет и купе E-Class
В салоне купе и кабриолета появится передовая информационно-развлекательная система MBUX, а в оснащение войдут обновленные ассистенты водителя и доработанные системы безопасности.
Автоновости дня 19 мая в 05:00
Шоу-бизнес
Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной и мужа-фотографа
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Общество
За сутки в России выявили 8 849 случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 8 849 новых случаев заболевания коронавирусом.
МордовМедиа 03:42
Общество
В Красноярском крае за сутки выявлены 376 носителей коронавируса
За все время с начала пандемии проведено тестов на коронавирус в крае — 145 928, 6166 за последние сутки.
Kursk.com 03:37
Здоровье
Российские врачи оценили рост раковых заболеваний
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона.
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием в связи с появившейся информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной и обратился в посольство Бельгии.
Lenta.ru 04:43
Общество
В ТиНАО археологи нашли древние курганы
Курганы середины XII - начала XIII века обнаружили археологи на территории ТиНАО недалеко от границы с Калужской областью, пишут на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья 02:46
Общество
Виктор Томенко попросил предпринимателей не провоцировать людей
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к предпринимателям и руководителям различных организаций, учреждений, заведений и магазинов с просьбой не провоцировать людей.
Алтайская правда вчера в 23:49
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
Общественное телевидение России вчера в 15:10
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Энергетика
Мировые цены на нефть поднялись
В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель.
Газета.Ru 02:20
Здоровье
Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным
Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь.
РБК 04:00
Общество
За сутки в мире выявлено рекордное число случаев коронавируса
За сутки в мире подтвердились 106 тысяч случаев коронавируса, пишет ТАСС. Это стало самым высоким показателем с начала пандемии.
Газета.Ru вчера в 11:52
Кино
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за «бездарность и тупость»
Live24 вчера в 13:50
Общество
В ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в Москве началом стабилизации
Москва пока находится в начале фазы стабилизации коронавируса.
Телеканал 360° 04:41
Происшествия
Жительница Подмосковья призналась в убийстве девятимесячного сына
"Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области 24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве девятимесячного сына", - заявили в пресс-службе.
Газета.Ru 03:13
Кино
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке.
МТВ онлайн 17 мая в 22:51
Происшествия
В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении жительницы Тульской области, разместившей на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.
RT на русском 04:49
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Кино
Фанаты добились выпуска «Лиги справедливости» от Зака Снайдера
Киностудия Warner Brothers все же прогнулась под напором фанатов вселенной DC и кинодела Зака Снайдера, которые требовали выпустить режиссерскую версию фильма про супергероев.
МИР 24 вчера в 22:08
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25