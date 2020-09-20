Общество
MOS.newsНазвали школу, в которой будут учиться три внучки Лукашенко
Как сообщает «Sputnik Беларусь», Дмитрий Лукашенко сказал, что все три его дочери учатся и будут учиться дальше в Минской международной гимназии, которая находится возле Дроздов.
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с чего всё началось
"Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов - Минская международная гимназия", - сказал он Sputnik Беларусь.Газета.Ru07:57
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