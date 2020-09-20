с чего всё началось

Как сообщает «Sputnik Беларусь», Дмитрий Лукашенко сказал, что все три его дочери учатся и будут учиться дальше в Минской международной гимназии, которая находится возле Дроздов.

Назвали школу, в которой будут учиться три внучки Лукашенко

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