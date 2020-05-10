Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН указал сроки снижения эпидемии коронавируса в российских регионах.

с чего всё началось

Сейчас введение масочного режима, перчаточного для пребывания в общественных местах повлияет в положительную сторону. Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке.

Ученый полагает, что надвигающийся летний период будет способствовать снижению заболеваемости коронавирусом. «Думаю, через месяц мы с вами будем в другой – в лучшем смысле – обстановке», - предположил Виктор Зуев.

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