Коронавирус

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоНазвали возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Ученый полагает, что надвигающийся летний период будет способствовать снижению заболеваемости коронавирусом. «Думаю, через месяц мы с вами будем в другой – в лучшем смысле – обстановке», - предположил Виктор Зуев.
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Сейчас введение масочного режима, перчаточного для пребывания в общественных местах повлияет в положительную сторону. Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке.
— Виктор Зуев, белорусский боксёрТелеканал 360° 02:40
с чего всё началось

Микробиолог назвал сроки снятия ограничений в регионах из-за коронавируса

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