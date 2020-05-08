Коронавирус
Lenta.ruНазван часто забываемый путь заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы. Об этом он заявил «Пятому каналу». Ученый посетовал на то, что люди часто забывают об опасности инфицироваться подобным образом.
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с чего всё началось
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о возможных путях распространения COVID-19. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru сообщил, что вирус может попадать на волосы и держаться на них несколько суток.Пятый каналвчера в 05:49
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Общество
Режим самоизоляции в Вологодской области продлили до 1 июля
Олег Кувшинников отметил обязательность соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях, когда практически вся промышленность региона возобновит работу: с 12 мая в Вологодской области будут открыты все промышленные предприятия, а также 82% всех организаций, в которых занято не менее 87% всех работников сферы малого и среднего предпринимательства.
DP.RU вчера в 12:30
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 07:23
Общество
Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила организовать мониторинг доступности препаратов, применяемых при терапии коронавируса, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 01:27
Экономика
Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч
RT на русском вчера в 20:32
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК вчера в 13:49
Общество
В Калужской области продлили режим самоизоляции до 31 мая
В Калужской области принято решение продлить режим самоизоляции до 31 мая включительно.
Весть (Калужская область) 01:37
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Происшествия
Один человек погиб при столкновении пяти автомобилей в Ленобласти
Один человек погиб и один пострадал вечером 7 мая в результате ДТП с пятью автомобилями в Гатчинском районе Ленинградской области.
Известия вчера в 17:45
Общество
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
Общество
Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина
Председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев заявил, что не забирать с собой чеки за покупки опасно, поскольку это открывает злоумышленникам доступ к чужим средствам.
Вечерняя Москва вчера в 20:36
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ вчера в 02:26
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 10:36
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Общество
Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
RT на русском вчера в 05:51
Общество
Российские суды вернутся к работе в обычном режиме с 12 мая
Российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая, говорится в письме Судебного департамента при Верховном суде.
Российская газета 01:17
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с защитником минского «Динамо» Евенко
Правда УрФО вчера в 16:03
Здоровье
Доктор Мясников объяснил небольшое число выздоровевших от коронавируса
Доктор Мясников в эфире телепередачи "Соловьев LIVE" рассказал, что тому, что цифры по выздоровевшим больным от коронавируса не сходятся, есть объяснение.
Neva.Today вчера в 22:56
Экономика
Белоусов предупредил о вступлении в более сложный экономический период
Ново-Огарево, Московская область, 6 мая 2020, 17:46 — REGNUM Исполняющий обязанности главы правительства Российской Федерации Андрей Белоусов считает, что Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики.
REGNUM 06 мая в 10:46
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Авто
Автодилеры Америки вывозят машины в море
Автомобильный рынок США находится в трудной ситуации — продажи упали до минимума, а производство машин продолжается.
SpeedMe 01:17
Происшествия
СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова
Российская газета вчера в 09:37
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости вчера в 15:44
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Клип Ольги Бузовой о самоизоляции набрал больше миллиона просмотров
3 апреля 33-летняя Ольга Бузова решила похайпить на тогда еще свежей теме самоизоляции и выпустила клип на композицию «Давай останемся дома».
MOS.news 00:40