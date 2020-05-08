Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о возможных путях распространения COVID-19. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru сообщил, что вирус может попадать на волосы и держаться на них несколько суток.

с чего всё началось

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы. Об этом он заявил «Пятому каналу». Ученый посетовал на то, что люди часто забывают об опасности инфицироваться подобным образом.

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