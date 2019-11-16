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Lenta.ruLenta.ruНазван действенный способ избежать просрочек по кредиту

«Если кредит не носит срочный характер, то стоит провести некий "краш-тест", не оформляя ссуду, понять реально ли прожить на оставшуюся сумму после "выплаты понарошку" или нет», — отметил Морозов. Эксперт считает, что в идеале платеж по кредиту не должен превышать 30–40 процентов от дохода.
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с чего всё началось

Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты

Россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту, рассказал РИА Новости вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александр Морозов.
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