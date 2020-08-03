Сотрудники украинского спецназа обезоружили угрожавшего взорвать бомбу в банке. Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 740

Футбол Промес нецензурно прокомментировал переход Кокорина в «Спартак» Промес, который является игроком «Аякса», оставил нецензурный комментарий под постом в официальном аккаунте «Спартака» в социальной сети о первой тренировке Кокорина в составе московской команды. 1

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Футбол «Ювентус» объявил заявку на матч Лиги чемпионов с «Лионом» Форварды Криштиану Роналду и Пауло Дибала включены в заявку "Ювентуса" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с французским "Лионом", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Происшествия Захвативший заложника в банке в Киеве задержан Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. 298

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 4

Авто Toyota RAV4 Hybrid обзавёлся спецверсией Black Edition У кроссовера Toyota RAV4 появилась специальная версия Black Edition — с полностью чёрной отделкой кузова и салона. 4

Кино Появились кадры драмы Netflix с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном Авторы картины смогли собрать достаточно внушительный каст, в частности в ленте появятся: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Себастиан Стэн, Миа Васиковска, Джейсон Кларк и так далее.

Политика Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». 1K

Происшествия Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). 8

Экономика Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей 20 июля глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5% для "сбалансированности федерального бюджета на три года". 266