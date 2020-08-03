Происшествия
Взгляд.руНазван диагноз захватившего заложников в банке Киева
Сотрудники украинского спецназа обезоружили угрожавшего взорвать бомбу в банке. Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
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Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Политика
Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии
Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК 14:26
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
Общество
В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46
Общество
Петербургские ТЦ накажут за несоблюдение мер безопасности
В Петербурге некоторые торговые центры накажут за несоблюдение мер безопасности.
Питерские заметки 12:28
Футбол
Промес нецензурно прокомментировал переход Кокорина в «Спартак»
Промес, который является игроком «Аякса», оставил нецензурный комментарий под постом в официальном аккаунте «Спартака» в социальной сети о первой тренировке Кокорина в составе московской команды.
Metaratings 10:36
Общество
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI.
РБК 13:20
Политика
Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов
Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru 09:45
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала фигуру в облегающем наряде
Похудевшая Адель показала фигуру в облегающем наряде Певица Адель начала выкладывать фотографии после похудения.
Экспресс газета 06:47
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Происшествия
Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали
Самолет российской авиакомпании Utair, зафрахтованный ООН, совершил жесткую посадку в Мали.
Российская газета 14:28
Футбол
«Ювентус» объявил заявку на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
Форварды Криштиану Роналду и Пауло Дибала включены в заявку "Ювентуса" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с французским "Лионом", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
РИА Новости 14:21
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Игры
Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4
CyberSport.ru 00:57
Наука
Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой
Evo-rus.com вчера в 11:47
Авто
Toyota RAV4 Hybrid обзавёлся спецверсией Black Edition
У кроссовера Toyota RAV4 появилась специальная версия Black Edition — с полностью чёрной отделкой кузова и салона.
CARscope.ru 04:15
Кино
Появились кадры драмы Netflix с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном
Авторы картины смогли собрать достаточно внушительный каст, в частности в ленте появятся: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Себастиан Стэн, Миа Васиковска, Джейсон Кларк и так далее.
Игромания.ру 10:51
Киберспорт
Daxak: «У меня претензия к личности Травомана, а не к герою»
Ранее российский керри призвал хай-ммр игроков добавлять Травомана в додж-лист. Пять обманчиво легких героев Доты.
Cyber.sports.ru 11:21
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM 31 июля в 17:10
Политика
В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru вчера в 10:11
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей
20 июля глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5% для "сбалансированности федерального бюджета на три года".
DP.RU вчера в 10:56
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru 11:21
Политика
Соловьев прокомментировал цензуру его передачи в Белоруссии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение телеканала «РТР-Беларусь» вырезать часть передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Lenta.ru 08:16
Политика
До 15 сентября Microsoft завершит переговоры о покупке TikTok
Отмечается, что переговоры о покупке TikTok пройдут с ByteDance не позднее 15 сентября.
МонаВиста 04:39
Общество
Американцы получили подозрительные посылки с семенами из Китая
Народные новости 31 июля в 14:04