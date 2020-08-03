Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руНазван диагноз захватившего заложников в банке Киева

Сотрудники украинского спецназа обезоружили угрожавшего взорвать бомбу в банке. Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
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Назван диагноз захватившего заложников в банке Киева

Взгляд.ру11:28

Захватчик банка в Киеве называл себя «святым духом»

News.ru10:22

Киевский террорист объявил себя «святым духом»

Народные новости09:08

Захвативший заложников в Киеве назвал себя «святым духом»

Rambler News Service09:36

Захвативший отделение банка в Киеве просил называть его «святым духом»

Pravda.Ru09:32

Захватчик киевского банка называл себя «святым духом»

НТВ09:26

Назвался святым духом. В Киеве рассказали о захватчике местного бизнес-центра

Life.ru10:01
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
740
Политика

Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии

Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК 14:26
1
Политика

В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина

Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
9
Футбол

Мостовой считает, что Кокорин не достоин своей зарплаты в «Спартаке»

РИА Новости 06:13
1
Общество

В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов

В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46
521
Общество

Петербургские ТЦ накажут за несоблюдение мер безопасности

В Петербурге некоторые торговые центры накажут за несоблюдение мер безопасности.
Питерские заметки 12:28
23
Футбол

Промес нецензурно прокомментировал переход Кокорина в «Спартак»

Промес, который является игроком «Аякса», оставил нецензурный комментарий под постом в официальном аккаунте «Спартака» в социальной сети о первой тренировке Кокорина в составе московской команды.
Metaratings 10:36
1
Общество

Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI.
РБК 13:20
34
Политика

Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов

Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru 09:45
1K
Шоу-бизнес

Похудевшая Адель показала фигуру в облегающем наряде

Похудевшая Адель показала фигуру в облегающем наряде Певица Адель начала выкладывать фотографии после похудения.
Экспресс газета 06:47
1
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка

Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
20
Происшествия

Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали

Самолет российской авиакомпании Utair, зафрахтованный ООН, совершил жесткую посадку в Мали.
Российская газета 14:28
3
Футбол

«Ювентус» объявил заявку на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

Форварды Криштиану Роналду и Пауло Дибала включены в заявку "Ювентуса" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с французским "Лионом", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
РИА Новости 14:21
Общество

СМИ узнали о доходах Сергея Гармаша, ушедшего из «Современника»

Газета.Ru 14:18
23
Происшествия

Захвативший заложника в банке в Киеве задержан

Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
298
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
4
Игры

Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4

CyberSport.ru 00:57
1
Наука

Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой

Evo-rus.com вчера в 11:47
70
Авто

Toyota RAV4 Hybrid обзавёлся спецверсией Black Edition

У кроссовера Toyota RAV4 появилась специальная версия Black Edition — с полностью чёрной отделкой кузова и салона.
CARscope.ru 04:15
4
Кино

Появились кадры драмы Netflix с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном

Авторы картины смогли собрать достаточно внушительный каст, в частности в ленте появятся: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Себастиан Стэн, Миа Васиковска, Джейсон Кларк и так далее.
Игромания.ру 10:51
Киберспорт

Daxak: «У меня претензия к личности Травомана, а не к герою»

Ранее российский керри призвал хай-ммр игроков добавлять Травомана в додж-лист. Пять обманчиво легких героев Доты.
Cyber.sports.ru 11:21
Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
1K
Происшествия

Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
8
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM 31 июля в 17:10
1,1K
Политика

В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru вчера в 10:11
154
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей

20 июля глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5% для "сбалансированности федерального бюджета на три года".
DP.RU вчера в 10:56
266
Футбол

Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru 11:21
65
Политика

Соловьев прокомментировал цензуру его передачи в Белоруссии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение телеканала «РТР-Беларусь» вырезать часть передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Lenta.ru 08:16
65
Политика

До 15 сентября Microsoft завершит переговоры о покупке TikTok

Отмечается, что переговоры о покупке TikTok пройдут с ByteDance не позднее 15 сентября.
МонаВиста 04:39
52
Общество

Американцы получили подозрительные посылки с семенами из Китая

Народные новости 31 июля в 14:04
85
Как работают Яндекс.Новости?
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