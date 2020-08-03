Общество

Взгляд.руВзгляд.руНазван диагноз захватившего заложников в банке Киева

Сотрудники украинского спецназа обезоружили угрожавшего взорвать бомбу в банке. Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
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Назван диагноз захватившего заложников в банке Киева

Взгляд.ру11:28

Захватчик банка в Киеве называл себя «святым духом»

News.ru10:22

Киевский террорист объявил себя «святым духом»

Народные новости09:08

Захвативший заложников в Киеве назвал себя «святым духом»

Rambler News Service09:36

Захвативший отделение банка в Киеве просил называть его «святым духом»

Pravda.Ru09:32

Захватчик киевского банка называл себя «святым духом»

НТВ09:26

Захвативший банк в Киеве назвал себя святым духом

Вести.Ru09:48
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Происшествия

Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

ТАСС 11:17
9
Политика

Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов

Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru 09:45
1K
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов

Артисты Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан заняли первые строчки в рейтинге звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленном изданием Forbes.
ТАСС 04:49
66
Происшествия

Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
2
Культура

Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»

Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru 11:58
43
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
676
Происшествия

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС 07:21
119
Общество

Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Ёлдаш 10:35
17
Политика

Российские военные базы появятся в 6 странах Африки

В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
30
Кино

Сергей Жигунов мог умереть на съемках фильма

Известный российский актер Сергей Жигунов чуть не погиб на съемках фильма "Ричард львиное сердце".
Народные новости 12:36
1
Общество

Ученые оценили риск заражения коронавирусом в поездах

Эксперты пришли к выводу, что сидящие рядом с больным COVID-19 пассажиром заразятся с вероятностью 3,5%. А те, кто находится с ним в одном ряду, — с вероятностью 1,5%. Ученые подчеркнули, что снизить риск заражения можно, соблюдая дистанцию и находясь в пути непродолжительное время.
Моя Москва.онлайн 12:13
Общество

В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
865
Политика

Соловьев прокомментировал цензуру его передачи в Белоруссии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение телеканала «РТР-Беларусь» вырезать часть передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Lenta.ru 08:16
64
Политика

33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан

В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда 07:53
506
Армия и оружие

Франция и Германия планируют отказаться от военных технологий США

Основными отрицательными сторонами для европейских компаний называются попытки Вашингтона контролировать процесс изготовления продукции, а также дальнейшее ограничение экспортных поставок.
Слово и Дело 04:50
14
Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Шоумен и сендап-комик Максим Галкин отказался давать комментарий касательно своего развода с Аллой Пугачевой.
CT news 12:06
150
Общество

Рособрнадзор поддержал отмену обязательного ЕГЭ по иностранным языкам

Рособрнадзор одобрил решение Минпросвещения РФ отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам.
Татар-информ 12:24
128
Кино

Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»

В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости 09:34
43
Политика

МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
452
Армия и оружие

Вместо ЗРС С-400 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3

Отмечается, что Сербия купила три батарее ЗРК FK-3, который является экспортной версией китайской системы ПВО средней дальности последнего поколения HQ-22.
Военное дело 08:04
63
Общество

Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
194
Происшествия

В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика

В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
RT на русском 12:17
1
Политика

Украинские националисты начали готовиться к «освободительной войне»

Lenta.ru 05:44
2
Происшествия

Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию

Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, вышел из 25-летнего заключения и снова попал за решетку за нарушение закона.
Российская газета 09:49
13
Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru 07:13
104
Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
1,8K
Происшествия

Захвативший заложника в банке в Киеве задержан

Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
123
Шоу-бизнес

Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»

Дни.ру 11:15
48
Футбол

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
64
Футбол

Российская футболистка Карпова подписала контракт с «Эспаньолом»

РИА Новости 11:45
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