Общество

Цензуры.НетЦензуры.НетНазван доход членов нового правительства

В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей. Об этом сообщает издание «Ъ». Первый вице-премьер заработал 7,68 млн рублей.
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с чего всё началось

Кто теперь власть

Все правительство Мишустина: биографии, доходы и другая информация После первых назначений в новое правительство России “Ъ” начал составлять путеводитель по кабинету министров, содержащий биографические сведения о руководителях правительства, министрах, их заместителях и главах федеральных служб и агентств.
Коммерсантъвчера в 14:22

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Трутнев и Мантуров остаются самыми богатыми членами правительства

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Обнародованы суммы дохода новых российских министров

News.ru01:36

Юрий Трутнев оказался самым богатым членом правительства

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Кто богаче? Обнародованы доходы министров нового правительства РФ

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Стали известны доходы членов нового правительства

АМИТЕЛвчера в 22:15

Стало известно, кто в новом кабмине самый «богатый»

Кавказ Поствчера в 21:19

Раскрыты доходы членов нового правительства РФ

Рамблер00:42
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Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

REGNUM 03:05
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Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Происшествия

В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

РБК 06:01
Политика

Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Коммерсантъ 06:23
Происшествия

Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России

Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 06:45
Общество

Новый министр спорта был осужден за передачу земель

Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
ФедералПресс 05:27
Общество

Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Газета.Ru 04:23
Экономика

«Сбербанк» остается самым дорогим российским брендом

Три российских компании вошли в рейтинг самых дорогих брендов мира Global 500 2020, который составляет британская консалтинговая компания Brand Finance.
Finam.Ru 06:40
Армия и оружие

National Interest сравнил подводные силы России и США

Как отмечает автор материала Дэвид Акс, в ближйшее время подводные силы РФ могут сократиться.
Известия вчера в 17:55
Общество

В Дагестане объяснили запрет посещений бассейна для женщин

Руководство спортивно-развлекательного комплекса «Анжи-Арена» в дагестанском Каспийске объяснило решение закрыть для женщин доступ в один из двух бассейнов.
REGNUM 05:02
Политика

Совфед назначил Игоря Краснова на пост Генпрокурора РФ

Игорь Краснов сменил Юрия Чайку на посту Генерального прокурора РФ.
Российская газета 05:18
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Происшествия

Маленького мальчика вызволили из захламленной квартиры на Сахалине

Сахалинские спасатели вынуждены были вскрыть дверь в квартиру, где, как уверяют соседи, на протяжении двух дней беспрестанно рыдал ребенок.
Вести.Ru 02:14
Политика

Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом

Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
РИА Новости 02:01
Футбол

Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Газета.Ru 06:22
Общество

Детский хор встретил Путина песней «Как хорошо, что ты кому-то нужен»

Lenta.ru 05:59
Музыка

Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020»

Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.
РЕН ТВ 20 января в 15:06
Происшествия

В Москве из окна квартиры угрожают выбросить ребенка

Спасатели пытаются попасть в квартиру на юге Москвы, в которой, по информации СМИ, находится человек, угрожающий выбросить ребенка из окна, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
РИА Новости 07:06
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили журналистам судом

Адвокаты принца Гарри и Меган Маркл предупредили прессу о запрете вмешательства в личную жизнь пары и пригрозили журналистам судебными разбирательствами.
News.ru 01:19
Политика

Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения.
Газета.Ru 06:15
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Pravda.Ru вчера в 08:36
Общество

Предсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти

Ранее, 21 января, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что республика нашла замену российской нефти.
Lenta.ru вчера в 21:08
Культура

Ольга Любимова стала новым министром культуры России

Online47.ru вчера в 17:49
Спорт

Фара заявил, что согласен на перепроверку своих допинг-проб

Четырехкратный победитель Олимпийских игр в беге на длинные дистанции Мо Фара прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) передать во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) образцы его допинг-проб.
RT на русском вчера в 13:02
Здоровье

Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса

Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
REGNUM 06:46
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере Йевтича

Bobsoccer 05:40
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
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Черные ящики разбившегося украинского Boeing расшифруют в Иране

Радио Sputnik 07:03
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